  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir'deki kalabalığı gören Savcı Sayan uyardı: Kim bu insanlar, nereden geliyorlar? Dikkatle incelenmelidir! Müslümanlara Amerikancı diyenlere bakın: 1929 yılında Amerikan Denizcilerine İstanbul'daki Kolejli Kızlar Servis Edildi! Dünya Düzeni İklim Göçü ile Değişiyor: Sıfır Atık Vakfı, 120'den fazla sulak alan için çalışma yapacak Kemalistlere yaranmak için Araplara hakaret ediyordu: Ev zencisi Ahmet Arslan Urfalı ve Arap kökenli çıktı! ABD’nin Dünya Kupası’ndaki rezil uygulamaları tepki çekiyor! Rakip ülke milli takımlarına şüpheli muamelesi yapılıyor! MLKP terör örgütüne operasyon! Komünist derginin arkasından bakın ne çıktı Mağlubiyet sonrası saç-bıyık şovları çok eleştirilmişti... Milli Takım'da iki oyuncu imaj değiştirdi! Bahçeli’den İsrail’e: "Cumhurbaşkanımıza parmak sallamak, akıl karargâhlarının teslim bayrağını çekmesidir" 6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler: Kimden hesap soracaksın?
Gündem Kopya ilanlarla araç satmışlar! 11 şüpheliye gözaltı
Gündem

Kopya ilanlarla araç satmışlar! 11 şüpheliye gözaltı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Kopya ilanlarla araç satmışlar! 11 şüpheliye gözaltı

Sahte araç ilanları aracılığıyla vatandaşları dolandıran 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuyla ilgili yaklaşık 3 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, internet sitelerinde yer alan gerçek araç satış ilanlarını ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak, piyasa değerinin altında fiyatlarla sahte ilanlar açıldığını belirledi.

 

Ucuz araç alma ümidiyle tuzak ilanlara yönelen ülke genelindeki 69 kişiyi dolandıran şüphelilerin yakalanması için Afyonkarahisar merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı
34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı

Gündem

34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı

Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular
Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular

Gündem

Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var
6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var

Gündem

6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23