Uğurcan Çakır'dan çarpıcı açıklamalar! Yazılanlara üzüldük

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ay-yıldızlılarda tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır ve savunma oyuncusu Samet Akaydın, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İlk maçta alınan sonucun kendilerini derinden üzdüğünü belirten Uğurcan Çakır, Paraguay karşılaşmasına tamamen odaklandıklarını söyledi. Tecrübeli kaleci, ilk maçın final olmadığını vurgulayarak grupta alınabilecek 6 puan daha bulunduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Millilerde, tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır ve stoper Samet Akaydın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Paraguay maçında ilk karşılaşmadaki hatayı telafi etmek istediklerini söyleyen Uğurcan Çakır, “Bazen çok motive olunca olmuyor. Bizim için öyle geçti. Üzüldük, Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. Odaklanmış bir şekilde maça hazırlanmalıyız. Hepimiz görevlerimizi bilip ona göre oynamalıyız. Final maçı değildi. İlk maçı hepimiz kazanmak istedik. Ülkemizi gururlandırmak istedik. İstediğimiz gibi gitmedi. Önümüzde alınacak 6 puan var. İlk maç Paraguay maçı. Kazanıp, 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.

‘ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORDUK’

İlk maçta alacakları galibiyetle ülkemizi gururlandırmak istediklerini, bunun duygusal olarak baskı da yarattığını belirten Uğurcan Çakır, “Buraya gelmek aslında hayalimizdi. 24 yıl sonra buraya geldik, ilk maçta ülkemizi gururlandırmak istiyorduk. Bunun hatta bence duygusal anlamda baskısı vardı. Meydanlarda kurulan televizyonları görünce karşılık vermek istiyorduk. Çok kazanmak istedik ama sahaya yansımadı. Takımın morali iyi. İlk maçı unuttuk. Önümüzde final maçı diyebileceğimiz 2 maç kaldı. Bunları kazanıp, ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

‘TAKIM İÇİNDE DIŞARIDA YAZILDIĞI GİBİ BİR DURUM YOK’

Ay-yıldızlıların aynı oyuncu grubuyla EURO 2024 ve Uluslar Ligi’nde iyi sonuçlar aldığına dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, “Bunları yapan bizdik. Çok fazla değişen isim olmadı. Birkaç kişi daha takıma kaldık. Yine aynı kadroydu. Takım içinde dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık zaten çok iyi. Bu da bize büyük başarılar getirdi, 24 yıl sonra Dünya Kupası gibi. Dışarıda yazılanlar olabilir. Arkadaşlıkta sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Mutluyuz, antrenmanla eğlenceli geçiyor. İlk maçta istemediğimiz bir sonuç aldık, ülkemizi üzdük. Bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum. En iyi performansımızla Paraguay maçına hazırlanacağız. Paraguay maçında da inşallah istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

‘ÖNÜMÜZE BAKAMIZ GEREKİYOR’

Eleştirilere her zaman açık olduğunu söyleyen Uğurcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların eleştirisi başımız tacı. Futbol oynuyorsanız eleştirilmeye açık olmanız gerekiyor. Bunu büyütmeye gerek yok. Paraguay maçımızda bunu telafi etme şansımız var. Dün geride kaldı. Önümüze bakamız gerekiyor. Biz de önümüzde bakıyoruz.”

‘HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İYİ SONUÇ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ’

Alınan mağlubiyetin geride kaldığını, oynanacak iki maça odaklandıklarını söyleyen Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarına güvendiğini dile getirdi. Tecrübeli file bekçisi, şöyle konuştu:

“Neleri eksik yaptığımızı gördük. Hocamız olumlu birçok pozisyonu da gösterdi. Topun bizde kalması çok önemli değildi. Neleri eksik yaptığımızı gördük. Avustralya maçının analizleri bitti. Paraguay’a hazırlanıyoruz. Antrenmanda çok çalışacağız. Birlik olacağız, her zaman yaptığımız gibi iyi sonuç almaya çalışacağız. Bunu da alabilecek karakterde, yetenekte oyuncular olduğumuza inanıyorum. Bunu da başarabileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzde 2 daha maç var. Dün geride kaldı, önümüze bakacağız. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum.”

‘GOL YEMEYİP ARKADAŞLARIMA DAHA ÇOK YARDIMCI OLMAK İSTERDİM’

Avustralya maçında standardının altında kaldığını söyleyen Uğurcan, “Bazen bu maçlar başınıza gelebiliyor. Gol yemeyip arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmak isterdim. İnşallah diğer maçlarda bunu yapmaya çalışacağım" dedi.

‘HATALARIMIZI EN AZA İNDİRMEK İSTİYORDUK’

Kupa öncesinde oynanan hazırlık maçlarının Dünya Kupası’ndaki rakipler için özel olarak seçildiğini söyleyen Uğurcan Çakır, “O maçta galip gelmiştik. Avustralya’yı çok iyi analiz ettik. Çalıştığımız yerlerden gol yedik. Biraz daha fazla odaklanıp, hatalarımızı en aza indirmek istiyorduk. Paraguay maçında bunu inşallah yapacağız. Hoca analizde çok gösterdi, aynı pozisyondan gol yedik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Şanssız bir şekilde gol yedik" diye konuştu.

Dünya Kupası karşılaşmalarında verilen su molalarıyla ilgili düşünceleri sorulan Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:

"Su molaları hiç güzel değil. Maç soğuyor, konsantrasyonumuz da dağılıyor. Ben hiç beğenmedim. Öyle oynayan takımlar da var, onlar için iyi olabilir. Bizim maçlarda çok aşırı bir sıcak olmuyor. Bu molalar güzel olmuyor.”

‘ÜLKEMİZİN SORUMLULUĞU VAR, BU YÜZDEN DE DUYGULARIMIZI YOĞUN YAŞIYORUZ’

Avustralya maçının kırılma anlarında gol atamadıklarını bunun da takımı olumsuz etkilediğini sözlerine ekleyen Uğurcan Çakır, “Kırılma anı, gol atamadık. Gol atamayınca duygular aklın önüne geçiyor. Saha içinde elinizdekinden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. O duygular karşısında mantıklı pozisyonlar bulamıyorsunuz. Ülkemizin sorumluluğu var, bu yüzden de duygularımızı yoğun yaşıyoruz. Topun bizde olması rakiplerin tercihiydi. Çok net pozisyonumuz olmadı. Rakibin istediğini yaptık. Daha farklı çözümler üretebilirdik, bunları çalışmıştık ama nasip olmadı. Paraguay maçında elimizden gelenin en iyisi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 400’e yakın maç oynadığını ve hiçbirinin kolay kazanılmadığını belirten Uğurcan, “Rakipleri analizde bazı şeyleri göremiyorsunuz ama sahaya çıktığında adamın isteği, arzusu, konsantrasyonu, odaklanması daha fazlaysa sen ne kadar yetenekli olursan ol, seni yenme şansı oluyor. İspanya bile berabere kaldı, herkes dünyanın en iyi takımı diyor. Bu olabiliyor. 2002’de ağabeylerimiz çok büyük bir başarılara imza attı. Maç sahada oynanıyor. Ben 400’a yakın maç oynadım. Hiçbir maçı kolay kazandığımı hatırlamıyorum" diye konuştu. Tecrübeli file bekçisi hava şartları ve saat farkına da yeni yeni alışabildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye’yi mutlu etmek istediklerini söyleyen Uğurcan, sözlerini şöyle noktaladı:

"O zaman final oynarız diyecekler. Ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Ülkemiz de mutlu olmak istiyor. Amerika, Dünya Kupası oynuyor. Kaybetmemizi mi bekliyorlar? Ben onu anlayamıyorum. Hepsinin eleştirileri başımızın tacı. Gerekli dersleri çıkarttık, analizlerimizi yaptık. Önümüzde 2 maç var. İnşallah Paraguay maçında alıp, ülkemizi sevindirmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımızı çok seviyorum, hepsine çok güveniyorum. 'Biz bitti denemeden bitmez' sloganı o zamanlar oydu. İnşallah başarabiliriz. 2008’de çok mutlu olmuştuk. Ülkemiz, galip gelsek de mutlu olsak diye bekliyor. İnşallah bunu onlara yaşatmak istiyoruz.”

SAMET AKAYDIN: TELAFİ EDİP GRUPTAN ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Avustralya karşılaşmasında beklenmedik bir sonuç aldıklarını dile getiren Samet Akaydın, “İlk maç böyle bir skor beklemiyorduk. Kimse beklemiyordu, biz de beklemiyorduk. İyi hazırlandık da maça. Bizi buralara kadar getiren birlik ve beraberliğimiz, çok iyi çalışmamız olmuştu. Bu hiçbir şekilde bozulmayacak. Tek maç oynadık, önümüzde iki maç var. Ülkemiz bizden çok şey bekliyor, bunun farkındayız. Paraguay maçında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip maçı kazanarak telafi edeceğiz. Bu bizi yıldırmadı. İlk maçlarda beklenmedik skorlar oluyor. Biz de beklemediğimiz bir skor aldık. Bunu telafi edip gruptan çıkacağımızı düşünüyoruz" dedi.

‘YAZILANLARA GERÇEKTEN ÜZÜLDÜK AMA BUNLAR BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK’

Mağlubiyetin ardından takım hakkında yazılanlar için üzüldüklerini ancak bunun kendilerini güçlendirdiğini söyleyen tecrübeli savunmacı, “Bazı şeyler yazılıyor. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Gerçekten üzülüyoruz böyle şeylerin yazılmasına. Kendimizi biliyoruz, ortam belli. Böyle şeyler söz konusu bile değil. Bu takım Avrupa Şampiyonası’ndan bu yana beraber oynayan bir takım. Değişen bir takım değil, birbirini çok iyi tanıyan, seven bir takım. Avusturya maçı oynamıştık, hazırlık maçı ve farklı skorla yenildik. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya’yı nasıl yendiğimizi biliyorsunuz. Bu Avustralya maçının bizi kendimize getireceğini, iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Hep toplantı halindeyiz, konuşuyoruz. Yazılanlara gerçekten üzüldük ama bunlar bizi daha da güçlendirecek. Paraguay maçında bunu en iyi şekilde göstereceğiz" diye konuştu.

‘SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ’

Türkiye’yi mutlu etmek için sonuna kadar savaşacaklarını ifade eden Samet Akaydın, “Ülkemizi her zaman mutlu etmek istiyoruz. Bunlar bize sorumluk yüklüyor. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz. Tribünde ağlayan çocukları görünce biz de üzülüyoruz. O çocukları, ülkemizi hep mutlu etmek istiyoruz. Bunun için sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin her zaman olacağını belirten Samet Akaydın, şöyle konuştu:

“Beni fazla etkilemiyor. Daha çok güçlendiriyor. Eleştiri olacak, olmazsa futbolun bir anlamı olmuyor. İyi olduğunda iyi şeyler söyleniyor, kötü şeyler olduğunda da kötü eleştiriler olacak. Takım olarak tecrübeliyiz. Ülke olarak çok çabuk sinirlenip yumuşayan bir yapımız var. Bunlar bizi düşürmüyor. Daha fazla güçlendiriyor. Herkes Paraguay maçı bir an önce gelsin, çıkalım diye bekliyor. İnşallah bunu telafi edeceğiz.”

‘EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ’

Kalan iki maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten Samet Akaydın, “Analiz konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Hocamız, ekibimiz, futbolcularımız her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi daha çok birlik beraberlik halindeyiz. Konuşuyoruz, eksiklerden ders çıkarmaya çalışıyoruz. İşin her zaman farkındaydık. İlk maçların telafisi olur. Bunları dile getirip, kendimizi strese sokmak da istemiyoruz. Önümüzde iki maç var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir sonuçla buradan gideceğiz" diye konuştu.

‘ÜLKEMİZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR’

Türkiye’nin her zaman en iyiyi hak ettiğini, buna karşılık veremediklerinde üzüldüklerine dikkat çeken tecrübeli stoper, “Ülkemize karşı sorumluluk var. Bizim ülkemiz en iyisini hak ediyor. Biz de bunu veremediğimiz zaman, bizi üzüyor. Bu maçtan sonra daha istekli, daha çok çalışıyoruz. Mağlubiyet bizi daha çok güçlendirdi. Bunu farkını da Paraguay maçında göreceğiz ve herkese hissettireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ÜZERİNDE ÇOK DURMAMIZA RAĞMEN BURADAN GOL YEMEMİZ BİZİ, HOCAYI ÜZDÜ’

Avustralya karşısında çalıştıkları yerlerden gol yediklerini söyleyen Samet, “Analiz ettiğimiz şey de buydu. Rakip kontrataklarla çıkan bir takımdı. Bunun üzerinde çok durmamıza rağmen buradan gol yememiz bizi, hocayı üzdü. Şimdi daha çok dikkatli olmamız lazım. Artık ikinci maçın telafisi yok. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu sefer çalıştıklarımıza daha çok dikkat edeceğiz. İnşallah güzel bir sonuç alırız” dedi.

‘BAŞKANIN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAK İSTEMİYORUZ’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun her konuda kendilerine sahip çıktığını söyleyen Samet Akaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman arkamızda duruyor. Biz onu çok seviyoruz, o da bizi seviyor. Ağabey - kardeş ilişkimiz var. Her yerde hakkımızı savundu. O bize inanıyor. Biz de onun inancını boşa çıkarmak istemiyoruz. Temiz kalpli bir insan. Onun yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz. Bu maçı kazanarak ülkemize de güzel bir hediye ederiz. O mağlubiyeti unutturur, çocukların gözyaşlarını dindiririz. Çok çalışıyoruz, inşallah sonucunu alacağız.”

‘BU GRUP BAŞARDI, YİNE YAPACAK’

Türk bayrağı için sahada yapamayacakları şey olmadığını söyleyen Samet Akaydın, kalan iki maçta herkesin kendilerine destek olmasını istedi. Samet Akaydın, şöyle konuştu:

"Bu maçı alma sebebimiz rakiplerin 5’li oynamasıydı. Çok iyi hazırlandık, hazırlanış bakımından eksik olduğunu düşünmüyorum. Bizi üzen; hazırlandığımız yerden gol yememiz oldu. Bize yakışmadı. Bazı sonuçlar alıyorsunuz, bu yenilgi üzerine konuşmak. Bitti gitti diye bakıyoruz biz. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Dünya Kupası’na gelmişiz 24 yıl sonra. Önümüzde çok kritik bir maç var. Bizim gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu takım, bu zamana kadar büyük şeyler yaptı. Bunu bu grup başardı, yine yapacak. Ülkeme sesleniyorum; bu maç özelinde bize destek olsunlar. Onların desteğine ihtiyacımız var. Taktiği bir kenara bıraktık, biz ülke olarak duygularıyla hareket ediyoruz. Bu bayrak için sahada yapmayacağımız şey yok. Kötü oynayanlar bunu bilince, kendilerini eleştiriyorlar. Biz her şeyin farkındayız. Bize yakışmayan bir sonuç aldık. Bunu en iyi şekilde nasıl telafi ederiz, bunu konuştuk. Birbirimize güvenimiz tam. İnşallah Paraguay maçını alacağız.”

Kötü bir gol yediklerini ve ardından gardlarının düştüğünü söyleyen Samet Akaydın, “Çalıştığımız yerden gol yemek bizi düşürdü. Kapalı savunmayı şutlarla açabilirdik. Çok iyi şutör arkadaşlarımız var. Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper gibi. Bu şekilde savunmayı açmak istedik ama olmadı. Kötü bir gol yiyince gardımız düştü. İkinci yarıya iyi başladık, Kenan’ın oyuna girmesiyle hareketlendik. Talihsiz bir şekilde ikinci golü yiyince düştük" dedi.

‘ELEŞTİRİLERE SAHADA CEVAP VERİP PARAGUAY'I DA YENECEĞİZ’

Yetenekten ziyade sahada her zaman mücadelenin galip geldiğine dikkat çeken Samet Akaydın, “Sorumluğumuz fazlaydı. Çünkü gruplar açıklandıktan sonra herkesin kafasında milli takım buradan lider çıkar vardı. Ben de böyle düşünüyordum ve hala düşünüyorum. Bizim takımız kalite anlamında ağır basıyor. Ama sahaya çıktığında o hırsı yansıtmadığında her zaman mücadele yeteneği yener. Yetenek de bir yere kadar. Forma aşkıyla o sahada olmadığında hiçbir maçı kanamazsın. Biz birlik olduğumuzda yapamayacağımız bir şey yok. Avrupa Şampiyonası'na gitmeden herkes Hırvatistan’ı nasıl yeneceğiz, nasıl gideceğiz diye konuşuluyordu. Gruptan çıkamaz dediler, gruptan çıktık. Avusturya maçında 6 tane yediler, nasıl eleyeceksiniz dediler, eledik. Hollanda maçını nasıl kaybettiğimizi gördük. İnancımız tam; eleştirilere sahada cevap verip Paraguay'ı da yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Arizona’daki zorlu hava koşullarının kendilerini zorladığını ancak uyum sağladıklarını ifade eden Samet, “Ben Kanada’da daha rahat hissettim. Burada çok farklı bir hava var. Ben Adana havası da aldım. Ama idmanlarda ilk geldiğimiz zamanlarda nefes alamıyorduk. Sabah 06.00’da uyanıyorduk. Artık rahat uyuyabiliyoruz. Ona alıştık. Hava koşulları az da olsa etkiledi ama ona uyum sağladık" diye konuştu.

‘MAÇI KAYBEDİNCE SABAHA KADAR UYUYAMADIK’

Eleştirinin her zaman olabileceğini ancak saç ve sakal stili gibi konulara girilince eleştirilerin amacından çıktığını söyleyen Samet Akaydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Duyguları çok uçlarda yaşıyoruz ülke olarak. Bir maçın sonucuna göre fikirlerimiz hemen dönüşüyor. Biz eleştirilere her zaman açığız ama bazen eleştirileri karıştırıyoruz. Maçın analizini yapabiliriz ama bir insanın saçına, bıyığına laf etmek çok başka bir boyut; bunlar artık eleştiriden çıkıyor. Bizim tek kızdığımız konu bu. Eleştiri her zaman yapılsın. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok; maçı kaybedince sabaha kadar uyuyamadık, çok mutsuz olduk. Ama böyle değişik şeyler var; kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Kaptanımızın da morali çok düşüyor. O, bu takım için neler yapıyor... Hakan; biraz duygusal bir insan, böyle şeylere takılıyor. Takılması da çok normal çünkü çok saçma şeyler yazılıyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Dışarıda basın olduğu zaman, yanlış bir şey yaparız korkusuyla antrenmanlarda sadece duruyoruz. Maçı kazanırsan 'büyük ihtimalle şampiyon olacak' yazacaklar. O yüzden kaybettiğimizdeki eleştiriler bizi düşürmüyor kazandığımızdaki övgüler de burnumuzu kaldırmıyor.”