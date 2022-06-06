2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ortalamalarına göre takdir ya da teşekkür alma durumlarını hesaplıyor. Peki, kaç puanı olan takdir alır?

Takdir teşekkür hesaplama lise

Not ortalaması hesaplamak için bir dersten kaç sınav yapıldıysa notlar toplanır ve yapılan sınav sayısına bölünür. Bu işlem tüm dersler için tek tek yapılır. Ardından tüm ortalamalar bir kez daha toplanır ve ders sayısına bölünür.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.