Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı başladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ise ders ortalamalarını hesaplayıp hangi belgeyi alabileceklerini araştırıyor.

Takdir kaç ortalamayla alınır?

Okulların kapanmasına kısa bir zaman kaldı. Öğrenciler sınavların tamamlanmasıyla birlikte ortalama hesaplamaya başladı. kaç ortalamayla takdir alınacağı ise merak ediliyor.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.