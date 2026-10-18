Takaiçi’nin Yasukuni’ye bağışına Çin’den tepki

Tokyo’daki Yasukuni Tapınağı, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae adına gönderilen törensel bağış ve bir kabine üyesinin ziyaretiyle yeniden diplomatik tartışmaların odağına yerleşti.

Kyodo’nun haberine göre Takaiçi, üç günlük sonbahar festivalinin başlangıcı için tapınağa başbakanlık makamı adına saksıda “kutsal Masakaki” gönderdi.

Başbakanlığa yakın kaynaklar ise Takaiçi’nin festival süresince tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığını belirtti.

Kiuçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ulus uğruna değerli hayatlarını feda eden kahramanların ruhları önünde saygıyla eğildim ve savaşı reddetme yönündeki taahhüdümü yineledim." dedi.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin, Japonya'nın tapınakla ilgili "olumsuz adımlarını" şiddetle kınadığını bildirdi ve tapınak ziyaretlerinin, Japonya'nın "yeniden askerileşmesinin önünü açtığını" belirtildi.

"Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü"

1869'da inşa edilen Yasukuni Tapınağı, tapınak keşişlerinin, mezarları burada bulunan İkinci Dünya Savaşı'nın A-sınıfı 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı hale gelmişti.

Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tapınağa yapılan üst düzey ziyaretler, bu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Tapınağı "başbakan" sıfatıyla en son, 2012-2020 dönemi Japonya Başbakanı Abe Şinzo, 2013 yılında ziyaret etmişti. Tapınak ziyareti, Çin ve Güney Kore dahil komşu ülkelerin tepkisini çekmişti.