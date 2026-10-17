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Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

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Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından Portekizli yıldız oyuncu Rafael Leao ile ilgili konuştu.

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Foto - Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, ligde 1-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Foto - Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

Zemini eleştiren Okan Buruk, "Sahayı, maç trafiğini, Şampiyonlar Ligi'ni bahane etmeden iyi konsantre olmalıydık. Rakibi önemsememiz lazımdı. Rakibimizin geçen haftaki oyununu çok fazla gösterdik. Maça iyi başladık, 10-15 dakika. İlk yarı sonu, ikinci yarı başı çok fazla pozisyon verdik. Çok kötü zemin, bu zeminde oyuncuları yargılamak mümkün mü tartışabiliriz. Çok fazla kötü performans var. Daha basit şeyleri yapamazken sahayı bahane etmeyeceksin. Basit pası veremiyorsan, savunmada ve hücumda pozisyonları kaybediyorsan gözden geçirmen gerekiyor." dedi.

#3
Foto - Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

Rafael Leao'nun sakatlandığını açıklayan başarılı hoca, "Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler. Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor. Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da.'' sözlerini sarf etti.

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Foto - Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

Okan Buruk, değerlendirmelerine devam ederek "Kazandığımız için mutluyuz ama oyun, konsantrasyon olarak daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazen rakibimizin net pozisyonlarla gelmesini gördük. Bize göre daha dinlenik, daha istekli bir takımdı. Bunu saha içinde gösterdiler. Günün sonunda, son dakika o golü atmak önemliydi. Son 10-15 dakika az pozisyon vererek pozisyon bulan taraftık. Bölüm bölüm iyi kötü oynadığımız zamanlar oldu ama hiçbir zaman çok iyi oynamadık. Maçın sonunda topa sahip olduk, son 10-15 dakika pozisyon vermedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Hiçbir şekilde saha bahane olamaz. Bunu bahane etmeyeceğim. Maç maç 2-3 kişi rotasyon yapıyoruz. Bundan sonra Avrupa maçı var. Buradaki moralle, iyi oynamadık ama galibiyetin moraliyle Lille maçına hazırlanacağız." yorumunda bulundu.

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