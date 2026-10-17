Okan Buruk, Rafael Leao ile ilgili gerçeği açıkladı: Bu tartışılacak bir şey

Rafael Leao'nun sakatlandığını açıklayan başarılı hoca, "Bu tür maçları kazanmak önemli. Daha erken bir gol maçı daha farklı getirebilirdi. Rakibimizi girdiği pozisyonlardan ötürü tebrik etmek gerekiyor. Bize göre daha çok istediler. Sakatlık riski yüksek, zor bir sahaydı. Saha yüzünden sakatlık verdik. Bu sahalarda maçların oynanması tartışılacak bir şey. En önemlisi denetleme, TFF'nin bu sahaları denetlemesi gerekiyor. İşi bu. Denetleyecek durumda değil şu an TFF belki ama denetlemesi gerekiyor. Futbolcu sağlığına, sadece Galatasaray değil Gençlerbirliği'ne de zarar verecek bir saha. Bir oyuncu kaybettik. 3 gün sonra maç var Avrupa'da.'' sözlerini sarf etti.