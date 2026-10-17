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Yaşam Adana’da sağanak! Çatı uçtu, güneş enerjisi sistemi yerinden koptu
Yaşam

Adana’da sağanak! Çatı uçtu, güneş enerjisi sistemi yerinden koptu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana’da sarı kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar kentte hasara yol açtı...

Adana’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Adana'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok ana caddede su taşkınları yaşanırken mahallelerde de rögarların dolması sonucu su baskınları meydana geldi.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağışa şiddetli rüzgar da eşlik etti. Rüzgar nedeniyle merkez Seyhan ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bulunan bir prefabrik evin çatısı yerinden söküldü. Aynı mahallede bir binanın güneş enerjisi sistemi de rüzgarın etkisiyle yerinden koparak hasar gördü.

 

Aniden bastıran sağanak yağışın ardından kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, yağış ve rüzgar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Adana'da sağanak; yollar göle döndü
Adana'da sağanak; yollar göle döndü

Yerel

Adana'da sağanak; yollar göle döndü

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