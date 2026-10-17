  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkentte aslan kükredi Fuat Oktay'dan ‘gardaş’ uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına dikkat edelim! Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre! İsim vermedi ama anlayan anladı! Bakan Gürlek TTB’nin maskesini indirdi Almanya’da ibadet özgürlüğüne yargı darbesi: Müslüman öğrencilere okulda namaz yasağı İstanbul'da operasyon! 9 lüks araca el konuldu Şamil Tayyar’dan, Ağırel’e kinayeli cevap: ‘Demek ki yazmamak da soruşturma konusu oluyormuş!’ Başkan Erdoğan hastane açılışında müjdeyi verdi: 38 bin sağlık personeli alınacak Kalenderidis, Yunanistan’ı ikaz etti: ABD şalteri kapatır Türk Ordusu ezer Ekrem’den HZ Ali’nin sözüyle şov: 3 villayı götüren mazluma bakın! Laiklik elden gidiyor…
Gündem İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Milyonlarca insana ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacağı açıklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın saat 09.00'dan etkinlik bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Zeytinburnu'nda Zübeyde Hanım, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Semiha Şakir, Rauf Denktaş, Yunus Emre, Seyitnizam, Asım Kazancıgil, Balıklı Kazlıçeşme Yolu, Belgradkapı, Demirhane Caddeleri ile Zakirbaşı, İmam Hatip Yolu, Balıklı Silivrikapı Yolu, Çinoğlu Çıkmazı, 40. ve 246. Sokak trafiğe kapalı olacak.

 

Bu yollara alternatif olarak Onuncu Yıl ve Sahil Kennedy caddeleri ile Ekrem Kurt ve Prof. Turan Güneş bulvarları kullanılabilecek.

Akit’i dinleselerdi İstanbul soyulmazdı
Akit’i dinleselerdi İstanbul soyulmazdı

Gündem

Akit’i dinleselerdi İstanbul soyulmazdı

İstanbul'da operasyon! 9 lüks araca el konuldu
İstanbul'da operasyon! 9 lüks araca el konuldu

Gündem

İstanbul'da operasyon! 9 lüks araca el konuldu

İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı
İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı

Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23