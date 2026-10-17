Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz açıklaması! Bir tanker daha mayına çarptı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalışan bir süper tankerin daha deniz mayınına çarptığını ve çarpma sonrası patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan bir süper tankerin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, seyir sistemlerini kapatan süper tankerin Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle tankerin motor bölümünde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, patlamanın ardından tankerin seyrine devam edemediği aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu bu sabah yaptığı bir başka açıklamada, seyir sistemlerini kapatan bir tankerin Hürmüz Boğazı’nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığını ve tankerde patlama meydana geldiğini belirtmişti.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da yeniden saldırılarına başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.