Günlerdir haber alınamıyor! Selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’nın son görüntüleri ortaya çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sarıyer Ayazağa’da selin ardından kaybolan Haşim Ciritoğulları’nın Seyrantepe’deki iş yerinden ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından kendisinden haber alınamayan Haşim Ciritoğulları’na ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Ciritoğulları'nın Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.