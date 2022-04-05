  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tai: ABD ile Çin o konuda 'boşanmayı' düşünmüyor
Dünya

Tai: ABD ile Çin o konuda 'boşanmayı' düşünmüyor

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai Çin ile ticari ilişkilerinde ayrışmak yerine dünyanın en büyük 2 ekonomisi arasındaki ilişkileri yeniden düzenlemek istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 12:47:00 -
Tai: ABD ile Çin o konuda 'boşanmayı' düşünmüyor

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Singapur'da Bloomberg Televizyonu'na verdiği mülakatta ABD - Çin ilişkilerinin ayrışıp ayrışmadığına dair soruya "Biden hükümetinin politikası küresel ekonomiyi yeniden yoluna koymaya odaklı. Bunlar arasında şeffaflığı ve denetimi artırmak ve son yıllarda zarar gören tedarik zincirlerinde çeşitliliği sağlamak gibi konular var. Yapmaya çalıştığımız şey, Çin ile olan ticareti sonlandırmak veya ticarette 'boşanmayı' gerektirecek değişimler değil." yanıtını verdi.

Tai bu konuda daha çok reforma ve ticarette daha stratejik yaklaşımlara odaklı olduklarını kaydetti.

Tai geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmada Çin ile müzakerelerin oldukça zorlayıcı olduğunu belirtmiş ve Çin'in rekabete aykırı uygulamaları karşısında ABD'nin yeni araçlara ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Tai Çin'in uygulamalarını değiştirmeye çabalamak yerine ABD imalat sanayini yeniden yapılandırmaya ve yatırımları artırmaya odaklanılması gerektiğini kaydetmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay