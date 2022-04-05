Tai: ABD ile Çin o konuda 'boşanmayı' düşünmüyor

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Singapur'da Bloomberg Televizyonu'na verdiği mülakatta ABD - Çin ilişkilerinin ayrışıp ayrışmadığına dair soruya "Biden hükümetinin politikası küresel ekonomiyi yeniden yoluna koymaya odaklı. Bunlar arasında şeffaflığı ve denetimi artırmak ve son yıllarda zarar gören tedarik zincirlerinde çeşitliliği sağlamak gibi konular var. Yapmaya çalıştığımız şey, Çin ile olan ticareti sonlandırmak veya ticarette 'boşanmayı' gerektirecek değişimler değil." yanıtını verdi.

Tai bu konuda daha çok reforma ve ticarette daha stratejik yaklaşımlara odaklı olduklarını kaydetti.

Tai geçen hafta Kongre'de yaptığı konuşmada Çin ile müzakerelerin oldukça zorlayıcı olduğunu belirtmiş ve Çin'in rekabete aykırı uygulamaları karşısında ABD'nin yeni araçlara ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Tai Çin'in uygulamalarını değiştirmeye çabalamak yerine ABD imalat sanayini yeniden yapılandırmaya ve yatırımları artırmaya odaklanılması gerektiğini kaydetmişti.