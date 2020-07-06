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Aktüel

Tahran'da yapılan Kovid-19 taraması test kiti yetersizliği nedeniyle durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:15:50 -
Tahran'da yapılan Kovid-19 taraması test kiti yetersizliği nedeniyle durduruldu

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama çalışmaları yeterli test kiti bulunmadığı için durduruldu.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, Tahran Belediyesi Kriz Önleme ve Yönetim Örgütü Başkanı Rıza Kerimi Muhammedi, "Tarama durduruldu. Oysa, Koronayla Mücadele Komisyonunda bu çalışmanın devam etmesi gerektiği bildirilmişti. PCR test kitinin az olduğu söyleniyor. Halbuki bu kit özel hastanelerde mevcut." dedi.

Tahran Belediyesinin evlerde Kovid-19 tarama çalışmaları yapmak için hazır olduğunu ifade eden Muhammedi, ancak yukarıda belirtilen gerekçelerle bu çalışmayı gerçekleştiremediklerini söyledi.

Muhammedi ayrıca Kovid-19 vakalarında yaşanan artışa işaret ederek,"Şu ana kadar belediye çalışanlarından yaklaşık 600 kişi Kovid-19'a yakalandı, 10 kişi ise hayatını kaybetti." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 11 bin 731'e, vaka sayısı ise 243 bin 51'e yükseldi.

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