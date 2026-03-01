Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı

Karargah yoğun bombardıman altında kaldı

İsrail ve ABD ortaklığında gerçekleştirilen operasyonun yeni aşamasında, Tahran'ın kalbi sayılan noktalar hedef alındı. IDF tarafından servis edilen videoda, şehrin merkezi bir noktasında bulunan stratejik bir yapının ağır bombardımanla yerle bir edildiği görülüyor. Ordu sözcülüğü, görüntülerin "Tahran’ın merkezinde İran rejimine ait bir karargahın yok edilmesine" ait olduğunu resmen doğruladı.

İran devletinin zirvesinde ağır kayıplar

Saldırıların bilançosu netleşmeye başlarken, İranlı yetkililerden sarsıcı bir açıklama geldi. Dün başlayan üç dalgalı operasyonlar sonucunda, İran'ın en üst düzey isimlerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşamını yitiren isimler arasında şunlar yer alıyor:

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi

Savunma Bakanı Aziz Nasırzade

Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani

Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur

Operasyonlar bugün de devam ediyor

Tahran'da patlama sesleri bugün de kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetlerin şehrin üzerinde uçuşlarını sürdürdüğü ve belirlenen hedefleri vurmaya devam ettiği aktarılıyor. Bölgeden gelen bilgiler, devlet binaları ve askeri tesislerin yoğun ateş altında olduğunu, şehrin birçok noktasından dumanların yükseldiğini gösteriyor.