Tahran'da karargah vuruldu: İsrail saldırı anına ait görüntüleri paylaştı
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün başlatılan ve bugün de devam eden operasyonlar kapsamında İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırılarının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Tahran'ın merkezindeki bir rejime ait karargahın imha edildiği belirtildi.
Karargah yoğun bombardıman altında kaldı
İsrail ve ABD ortaklığında gerçekleştirilen operasyonun yeni aşamasında, Tahran'ın kalbi sayılan noktalar hedef alındı. IDF tarafından servis edilen videoda, şehrin merkezi bir noktasında bulunan stratejik bir yapının ağır bombardımanla yerle bir edildiği görülüyor. Ordu sözcülüğü, görüntülerin "Tahran’ın merkezinde İran rejimine ait bir karargahın yok edilmesine" ait olduğunu resmen doğruladı.
İran devletinin zirvesinde ağır kayıplar
Saldırıların bilançosu netleşmeye başlarken, İranlı yetkililerden sarsıcı bir açıklama geldi. Dün başlayan üç dalgalı operasyonlar sonucunda, İran'ın en üst düzey isimlerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşamını yitiren isimler arasında şunlar yer alıyor:
- Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney
- Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi
- Savunma Bakanı Aziz Nasırzade
- Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani
- Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur
Operasyonlar bugün de devam ediyor
Tahran'da patlama sesleri bugün de kesilmedi. İsrail Hava Kuvvetlerine ait jetlerin şehrin üzerinde uçuşlarını sürdürdüğü ve belirlenen hedefleri vurmaya devam ettiği aktarılıyor. Bölgeden gelen bilgiler, devlet binaları ve askeri tesislerin yoğun ateş altında olduğunu, şehrin birçok noktasından dumanların yükseldiğini gösteriyor.