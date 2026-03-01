  • İSTANBUL
Dünya İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız
İran'dan ABD ve İsrail'e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız

İran’dan ABD ve İsrail’e intikam yemini: Kalbimizi yaktılar, kalplerini yakacağız

İran devlet televizyonu, ülke tarihinin en sarsıcı haberini duyurdu: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak hava saldırısında hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından Tahran’dan intikam ve yeni yönetim planına dair ilk resmi açıklamalar Ali Laricani’den geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın kalbini yaktılar, biz de onların kalbini yakacağız" diyerek en üst perdeden intikam yemini etti. Ülkenin birliğini korumak için Silahlı Kuvvetlerin "tam yetkili" olduğunu belirten Laricani, yeni lideri belirlemek üzere Liderlik Konseyi'nin bugün kurulacağını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." dedi.

İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, ülke lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi ve ABD-İsrail saldırılarını değerlendirdi.

"ABD ve İsrail, Hamaney'i öldürerek İran halkının kalbini yaktı, biz de onların kalbini yakacağız." diyen Laricani, İsrail'in İran'ı parçalamayı planladığını belirtti.

Laricani, "İran’ı parçalamayı düşünen gruplar bilmelidir ki, hiçbir hoşgörümüz yoktur ve silahlı kuvvetler ile millet, İran’ın birliği için dimdik ayaktadır. Hafif bir rüzgâr esmiş gibi düşünmesinler ve İran’ın bir bölümünü ayırabileceklerini sanmasınlar. Silahlı kuvvetler bu konuda tam yetkilidir. Bu gruplara cevabımız, dünkü gibi olacaktır." dedi.

Hamaney'in yerine seçilecek yeni lidere ilişkin açıklama yapan Laricani, "Liderlik Konseyi’nin kurulması için dün bir toplantı yaparak hazırlıklarımızı yaptık. Bu konsey bugün kurulacak." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

1
Yorumlar

Vatandaş

Keşke yapabilseler. Ama maalesef ağlayıp sızlanip oturacaklar yerlerinde. Şayet bu gerçek bir savaş olursa 3.dunya savaşı sıcak çatışmayla başlamış olur. Türkiye tarafsız kalmalı. İslam bayrağının altında birleşme yapmak istemeyen ne kadar yönetim varsa hepsinin sonu gelir böyle.

Vahap

Az laf çok iş birde Mossad casusları burnunuzun dibine kadar nasıl girer.
