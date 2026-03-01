Terörsüz Türkiye sürecinde yasal adımlar netleşiyor: PKK için yeni yol haritası

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporun oy çokluğuyla kabul edilmesiyle birlikte süreç ivme kazandı. Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak çalışma grubu, yasal çerçeveyi belirlemek için hazırlıklara başladı.

Silah bırakma sahada teyit edilecek

Sürecin en kritik aşamasını "teyit ve tespit" mekanizması oluşturacak. MİT ve Milli Savunma Bakanlığı’nın sahada yaptığı gözlemler rapora dönüştürülerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. MGK toplantısında "terör örgütü dağılmış ve silahlar bırakılmıştır" kararı alınırsa yasal düzenlemeler için düğmeye basılacak.

Üç kademeli ayrıştırma ve rehabilitasyon

Yeni düzenleme kapsamında örgüt mensupları; terör eylemine karışanlar, karışmayanlar ve cezaevinde bulunanlar olarak üç gruba ayrılacak:

Teröre karışmayanlar: Denetimli serbestlikten yararlanacak. Bu kişiler için meslek edindirme kursları ve topluma kazandırma programları uygulanacak.

Denetimli serbestlikten yararlanacak. Bu kişiler için meslek edindirme kursları ve topluma kazandırma programları uygulanacak. Suça bulaşanlar ve tutuklular: TCK , CİK ve TMK üzerinde yapılacak değişikliklerle infaz sistemine dahil edilecek.

, ve üzerinde yapılacak değişikliklerle infaz sistemine dahil edilecek. Avrupa ve Mahmur grubu: Avrupa’da bulunan örgüt mensupları ile Mahmur gibi kamplarda yaşayan vatandaşlar için de aynı prosedür işletilecek; suça bulaşma durumlarına göre işlem yapılacak.

"Kök suç" kriteri ve infaz indirimi

Mevcut sistemde "terör suçu" kapsamında değerlendirilen ve cezası artırılan suçlarda değişikliğe gidilecek. Örgüt yapısı ortadan kalktığı için şahıslara TCK’daki "kök suç" (adam öldürme, tehdit vb.) üzerinden ceza verilecek ve terör kaynaklı artırımlar uygulanmayacak. Ayrıca infaz sürelerinde indirime gidilerek şartlı salıverme imkanı tanınacak.

Önemli Not: Bu düzenlemelerden sadece PKK mensupları yararlanabilecek; FETÖ gibi diğer terör örgütü üyeleri kapsam dışı tutulacak.