İran Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü

İran Savunma Bakanı Nasırzade öldürüldü

Ortadoğu’da taşlar yerinden oynuyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı kanlı terör saldırısı operasyonunda, Tahran yönetiminin askeri komuta kademesinin hedef alındığı ve en üst düzey isimlerin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Alınan bilgilere göre, İran'ın Genelkurmay Başkanı Abdolrahim Mousavi ve İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh öldürüldü.

ABD ve İsrail’in İran’daki stratejik hedeflere yönelik saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Abdolrahim Mousavi’nin ardından Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur’un öldürüldüğü iddia edildi. Tahran yönetiminden henüz resmi bir yalanlama gelmezken, askeri kaynaklar komuta kademesinin ağır darbe aldığını belirtiyor.

İran basınının açıklamasına göre İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü.

Bölgesel ve askeri kaynaklar, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği son hava saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ve ABD’nin İran topraklarındaki stratejik hedeflere yönelik başlattığı saldırı sürerken, Tahran yönetiminin askeri komuta kademesine darbe vurduğu iddia edildi.

Gündemde yer alan habere göre,  İran Savunma Bakanı Aziz Emir Nasırzade ve ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur’un saldırılar sırasında öldüğünü duyuruldu.

Sabah saatlerinde başlayan geniş çaplı saldırıda, sadece nükleer tesislerin ve füze rampalarının değil, aynı zamanda rejimin askeri ve siyasi karar vericilerinin de hedef alındığı bildirilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin Tahran makamlarından henüz resmi bir açıklama veya yalanlama gelmedi.

