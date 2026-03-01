  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Devrim Muhafızları'ndan Hamaney açıklaması: 'Ezici ve kesin bir intikam alacağız' Tahran'da 'müttefik' şoku! Rusya ve Çin kılını bile kıpırdatmıyor! İran doğruladı: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti İran lideri Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini katledildi iddiası 1 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi ABD Savunma Bakanı İran'daki hedeflerini açıkladı! Donanması yok edilecek Dubai Havalimanı İran füzeleriyle vuruldu İran yeni bir misilleme saldırısı başlattı! Siren sesleri yükseldi BAE'ye 137 balistik füze ve 209 İHA fırlatıldı İran’dan "Hamaney öldü" iddialarına yanıt: Süreci bizzat yönetiyor
Gündem Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde kuzey, iç ve doğu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu çevrelerinde yağışlı hava beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yağmur etkili olacağını, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Van çevreleriyle birlikte Kayseri ve Niğde’nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklediğini duyurdu. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ayrıca, Meteoroloji gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Aynı saatlerde sis ve pus hadisesinin de görüş mesafesini düşürebileceği belirtildi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli, kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin devam ettiği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.

Meteoroloji'den 4 ile uyarı!
Meteoroloji'den 4 ile uyarı!

Yerel

Meteoroloji'den 4 ile uyarı!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!
Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Yerel

Meteorolojiden kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor

Yerel

Meteoroloji’den 17 ile uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23