Meteoroloji uyardı: Kar, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yağmur etkili olacağını, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan ve Van çevreleriyle birlikte Kayseri ve Niğde’nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklediğini duyurdu. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Ayrıca, Meteoroloji gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Aynı saatlerde sis ve pus hadisesinin de görüş mesafesini düşürebileceği belirtildi. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli, kar örtüsü bulunan bölgelerinde çığ tehlikesi ve kar erimesine bağlı risklerin devam ettiği ifade edildi. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi öngörülmüyor.