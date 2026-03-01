BMGK 'acil' koduyla toplandı
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik terör saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil koduyla toplanma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından New York’taki BM Genel Merkezi’nde acil oturum düzenledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.
İravani, İran'ın misilleme saldırılarını öz savunma meselesi olarak nitelendirerek, düşman güçlerin üslerini meşru askeri hedefler olarak tanımladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise, çatışmaların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, diplomasi için bir fırsatın "boşa harcanmış" olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Toplantıya İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon da katıldı.