ABD yine saçmaladı! İran’ın savunma sanayisini geliştirmesi savaş sebebiymiş: O zaman sıra Türkiye’de mi?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırılarla ilgili sosyal medya üzerinden küstah açıklamalarda bulundu. ABD Savunma Bakanlığı’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle, "Epic Fury Operasyonu"nu başlattığını söyleyen Hegseth, "İran rejimi fırsatını yakaladı ancak anlaşmayı reddetti. Şimdi bunun sonuçlarına katlanıyor. Dün gece, önceki başkanlardan farklı olarak Başkan Trump bu kanserle mücadeleye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

"Çatışmayı biz başlatmadık, ancak biz bitireceğiz"

İran’ın ABD’yi hedef alabilecek silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Hegseth, "Amerikan halkını hedef alan güçlü füzelere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu füzeler, İran’ın füze üretim kapasitesiyle birlikte imha edilecek. İran donanması yok edilecek. Başkan Trump’ın tüm hayatı boyunca söylediği gibi, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.

Dünyanın neresinde olursa olsun kendilerini tehdit edenleri "bulup öldüreceklerini" iddia eden Hegseth’in, bir ülkenin kendi savunma silahlarını üretmesini "savaş sebebi" sayması büyük tepki çekti. İran’ın silah üretmesi nedeniyle düşman ilan edilmesi, son yıllarda İHA, SİHA ve füze teknolojilerinde dünya devleriyle yarışır hale gelen Türkiye’yi de ilgilendiriyor. ABD’nin bu zorba mantığıyla, kendi göbeğini kendi kesen Türkiye’yi de hedef tahtasına oturtup oturtmayacağı merak konusu oldu.