Körfez’de "güvenli liman" illüzyonu sarsıldı: Dubai efsanesi saldırıların hedefinde

İran’ın bölge geneline yayılan misilleme operasyonları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) küresel finans ve turizm vitrini olan Dubai’yi doğrudan vurdu. Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) ve dünyanın en ikonik yapılarından Burj Al Arab’ın hasar alması, bölgedeki "dokunulmazlık" algısını yerle bir etti.

Stratejik merkezlerde panik

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, DXB bünyesindeki bir yolcu salonunun saldırılar sırasında hasar gördüğü ve dört kişinin yaralandığı bildirildi. Hava savunma sistemleri tarafından engellenen bir İHA’nın parçaları ise Burj Al Arab otelinin dış cephesinde yangına sebebiyet verdi. Saldırı dalgasının Palm Jumeirah ve Cebel Ali Limanı gibi kritik noktalara da sirayet etmesi, emirlikteki güvenlik alarmını en üst seviyeye çıkardı.

Abu Dabi’de kritik sessizlik

Sürecin en dikkat çekici gelişmesi ise başkent Abu Dabi’de yaşandı. Zayed Uluslararası Havalimanı’nda bir kişinin hayatını kaybettiği ve yedi kişinin yaralandığı yönündeki resmi paylaşım, kısa süre sonra X platformundan silindi. Bu durum, BAE yönetiminin bölgedeki yatırım iklimini korumak adına bilgi akışını kontrol altında tutma çabası olarak yorumlandı.

Küresel ulaşım ve finans ağı felç oldu

Saldırıların ardından dünya genelindeki havayolu şirketleri bölge uçuşlarını askıya alırken, Ortadoğu hava sahası uçuş takip haritalarında tamamen boşaldı. Dubai ve Abu Dabi gibi dev aktarma merkezlerinin devre dışı kalması, küresel lojistik ağında büyük bir aksamaya yol açtı.

Modelin iflası: Lüksün yerini belirsizlik aldı

Yıllardır "sınırsız refah ve mutlak güvenlik" vaadiyle küresel sermayeyi cezbeden Dubai modeli, bölgesel çatışmaların sınır tanımayan doğası karşısında ağır bir sınav veriyor. Kara para akışı ve gölge finans tartışmalarıyla sık sık gündeme gelen bölgenin, artık doğrudan bir savaş sahası haline gelmesi; Körfez ekonomilerinin inşa ettiği "istikrar adası" imajının hızla çözülmesine neden oluyor.

