İran "Gerçek Vaat 4" Operasyonu Duyurdu!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, işgal rejimi ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan geniş çaplı bir hava harekâtı başlattığını açıkladı. Saldırının ardından birçok ülkede hava savunma sistemleri alarma geçti.

Mehr Haber Ajansı tarafından paylaşılan ve İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan 6. resmi bildiride, bölgedeki hareketliliğin detayları verildi. Yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat 4" operasyonunun altıncı aşamasına geçildiği ve bu kapsamda hem İsrail topraklarına hem de bölgede konuşlu bulunan ABD askeri tesislerine yönelik çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatıldığı kaydedildi.

Bölge Ülkeleri Alarm Durumunda

İran'ın başlattığı bu geniş çaplı saldırı dalgasının ardından Orta Doğu'da savunma hatları harekete geçti. Özellikle İsrail'in ticari merkezi Tel Aviv'de siren sesleri yükselirken; saldırı tehdidine karşı şu ülkelerde hava savunma sistemlerinin aktif olarak devreye girdiği bildirildi:

İşgal rejimi

Ürdün

Kuveyt

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar

Operasyonun seyri ve hedeflerin vurulma durumuna ilişkin gelişmeler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayımladığı resmi duyurularla takip edilmeye devam ediyor.

Saldırılarda, bölgedeki ABD'ye ait 27 nokta ile "Tel Nof Hava Üssü, Tel Aviv'deki İsrail ordusunun genelkurmay karargahı ve büyük savunma sanayi kompleksinin hedef alınan yerler arasında olduğu" aktarıldı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin, işgal rejimi ve ABD üslerinde "siren seslerinin susmasına izin verilmeyeceği, art arda ve caydırıcı farklı ve sert bir intikam adımının hayata geçirileceği" ifade edildi.

Öte yandan saldırılar sonrası, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün ve İsrail'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.