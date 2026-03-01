  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz.
Gündem

Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz.

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz.

Trump: İran ağır bir saldırı yapacağını söylüyor. Eğer bunu yaparlarsa daha önce hiç kullanmadığımız bir güçle vururuz.’ Dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denilmişti.

Trump bu sözlere; “İran ağır bir saldırı yapacağını söylüyor. Eğer bunu yaparlarsa daha önce hiç kullanmadığımız bir güçle vururuz.’ Diyerek cevap verdi.

