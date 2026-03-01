İran'da dini lider nasıl belirlenir?

İran Anayasası, liderlik makamının boşalması durumunda geçici bir yönetim konseyi oluşturulmasını ve Uzmanlar Meclisi’nin süratle yeni lideri seçmesini öngörerek iktidar devrinin kesintisiz şekilde sürmesini güvence altına alıyor.

İran Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün duyurmasının ardından ilan edilen genel yas atmosferinde, devletin en üst makamındaki iktidar devrini düzenleyen anayasal mekanizmaların önemi öne çıkıyor. Bu bağlamda İran Anayasası, iktidarda herhangi bir boşluk oluşmasını engellemek amacıyla liderin halefinin seçilmesi için izlenecek adımları ve bu makamın geniş yetkilerini ayrıntılı biçimde belirleyen kesin bir hukuki çerçeve ortaya koyuyor.

Liderliğin devri mekanizması ve geçici konsey

İran Anayasası’nın 111. maddesi, liderin görevini yerine getirememesi, ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda uygulanacak prosedürleri açık şekilde düzenler. Bu maddeye göre, Şii din adamlarından oluşan 88 üyeli ve İranlı Sünni din adamlarından 5 temsilcinin de yer aldığı Uzmanlar Meclisi, bu durumları tespit etmeye ve yeni lideri belirlemeye hukuken yetkili tek kurumdur.

Liderlik makamında ölüm, istifa veya azil nedeniyle boşluk oluşması halinde anayasa, Uzmanlar Meclisi’ni “mümkün olan en kısa sürede” yeni lideri seçmekle yükümlü kılar.

Devlet işleyişinde kesinti yaşanmaması için geçiş döneminde tüm liderlik görevlerini üstlenecek geçici bir konsey kurulması da anayasal zorunluluktur.

Bu geçici konsey üç üyeden oluşur:

Cumhurbaşkanı

Yargı Erki Başkanı

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi tarafından seçilen Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir fakih

Bu yapının temel amacı, özellikle hassas devlet dosyalarının yönetiminde sürekliliği sağlamaktır. Ancak anayasa, bu konseye liderle eşdeğer mutlak yetkiler tanımamış ve kritik kararları sınırlamıştır. Aşağıdaki konularda karar alınabilmesi için Düzenin Yararını Teşhis Konseyi üyelerinin dörtte üçünün onayı gerekir:

Devletin genel politikalarının belirlenmesi

Referandum kararı verilmesi

Savaş veya barış ilanı

Cumhurbaşkanının görevden alınması

Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve üst düzey askeri güvenlik yetkililerinin atanması veya azli

Anayasa ayrıca liderin hastalık veya başka bir nedenle geçici olarak görev yapamaması durumunda da aynı üçlü konseyin görevleri devralacağını belirtir.

Uzmanlar Meclisi’nin rolü

Uzmanlar Meclisi, liderlik geçiş sürecindeki en önemli anayasal kurumdur. Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen meclisin iki temel görevi vardır:

Liderlik şartlarının görevdeki kişide devam edip etmediğini denetlemek

Makam boşaldığında yeni lideri seçmek

Meclis ister tek bir lider seçebilir ister uygun görmesi halinde “Liderlik Konseyi” modeli oluşturabilir. Ancak İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana uygulama bireysel liderlik modeli üzerine kurulmuştur.

Meclis şu anda 88 üyeden oluşmaktadır. Başkanı Şeyh Muhammed Ali Muvahhidi Kirmani’dir. Başkan yardımcıları ise Haşim Hüseyni Buşehri ve Ali Rıza A’radi’dir. Meclis üyelerinin tamamı seçimlere katılmadan önce Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından sıkı bir denetim sürecinden geçirilir.

Yeni liderin seçilme süreci

Liderlik makamı boşaldığında Uzmanlar Meclisi acil toplantıya çağrılır. İç tüzüğe göre toplantının yapılabilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin, yani 59 üyenin hazır bulunması gerekir.

Yeni liderin seçilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu gerekir. Asgari katılım sağlanırsa 59 üyeden 40’ının oyu yeni liderin seçilmesi için yeterlidir. Toplantıya katılan tüm üyelerin seçim tutanağını imzalaması zorunludur.

Adaylık Şartları ve Değerlendirme Mekanizması

Anayasa’nın 109. maddesi, liderlik makamı için gerekli şartları şöyle belirler:

Fıkhın çeşitli alanlarında içtihat yapabilecek bilimsel yeterlilik

Adalet ve takva

Doğru siyasi ve toplumsal vizyon

Yönetim becerisi, cesaret ve liderlik kapasitesi

Bu şartların sağlanıp sağlanmadığını değerlendirmek için Uzmanlar Meclisi bünyesinde özel bir komite oluşturuldu. Meclisin eski başkanı Ekber Haşimi Rafsancani, 2015 yılında bu komitenin varlığını açıkladı ve uzmanların yüzlerce kişiyi gizli biçimde değerlendirerek olası lider adaylarını belirlediğini söyledi.

Anayasa’nın 110. maddesine göre liderin yetkileri

İran İslam Cumhuriyeti lideri devletin en yüksek otoritesi olup özellikle egemenlik ve savunma alanlarında geniş yetkilere sahiptir. Bu yetkiler arasında şunlar bulunur:

Devletin genel politikalarını belirlemek

Politikaların uygulanmasını denetlemek

Referandum emri vermek

Silahlı kuvvetlerin başkomutanlığı

Savaş, barış ve genel seferberlik ilanı

Üst düzey yetkilileri atamak veya görevden almak:

Anayasayı Koruyucular Konseyi fakihleri

Yargı Erki Başkanı

Devlet Radyo-Televizyon Kurumu Başkanı

Genelkurmay Başkanı

Devrim Muhafızları Komutanı

Üst düzey askeri ve güvenlik yöneticileri

Devlet erkleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek

Sistem krizlerini Düzenin Yararını Teşhis Konseyi aracılığıyla çözmek

Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının görev onayını vermek

Cumhurbaşkanını görevden almak

Yargı erkinin önerisiyle mahkûmlara af veya ceza indirimi vermek

Anayasal metnin stratejik önemi

Mevcut siyasi ve güvenlik hassasiyetinin yüksek olduğu koşullarda anayasanın açık hükümleri daha da kritik hale gelmektedir. Anayasa hukuku uzmanlarına göre 111. madde ve ilgili düzenlemeler, siyasi istikrarsızlık veya güvenlik boşluğu oluşmasını önlemek amacıyla dikkatle tasarlanmıştır.

Görevleri derhal devralabilecek geçici bir konseyin bulunması ve nihai seçimi yapma yetkisine sahip seçilmiş bir Uzmanlar Meclisi’nin varlığı, iktidar devri için net bir hukuki yol haritası sunar.

Siyasi yorumlardan bağımsız olarak, yeni liderin seçilmesinde tek anayasal yetkinin Uzmanlar Meclisi’ne ait olduğu ve bu kurumun İran tarihinin bu kritik aşamasında yetkilerini kullanarak süreci yönetmesi gerektiği vurgulanır