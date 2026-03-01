Antalya'da kritik randevu! Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki kader maçına o hakem atandı
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik görevlendirmeyi duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.
Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan yer alacak, Suat Güz ise AVAR'da görev yapacak.