Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!
Trump'ın tarife politikalarının yanı sıra jeopolitik risklerin artması kripto paralarda 5 aydır düşüşü tetikledi Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, 5 aydır düşüş gösterirken bu sürede bitcoin, ripple ve ethereum da yatırımcısına kaybettirdi. ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artması kripto para birimleri üzerinde baskı oluşmasında etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olurken kripto para piyasasında da satışlar dikkati çekti. ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerinin güç kaybetmesi ve geçen haftalarda ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması sonrası artan tarife belirsizlikleri de risk algısı üzerinde etkili oldu. Jeopolitik tarafta ise ABD-İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler bir süredir kripto para piyasalarını baskılayan gelişmeler arasında yer aldı.