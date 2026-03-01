  • İSTANBUL
Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!

Trump'ın tarife politikalarının yanı sıra jeopolitik risklerin artması kripto paralarda 5 aydır düşüşü tetikledi Kripto piyasasındaki tüm kripto paraların toplam değerini ifade eden Total Market, 5 aydır düşüş gösterirken bu sürede bitcoin, ripple ve ethereum da yatırımcısına kaybettirdi. ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artması kripto para birimleri üzerinde baskı oluşmasında etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınmasına neden olurken kripto para piyasasında da satışlar dikkati çekti. ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerinin güç kaybetmesi ve geçen haftalarda ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması sonrası artan tarife belirsizlikleri de risk algısı üzerinde etkili oldu. Jeopolitik tarafta ise ABD-İran arasındaki tansiyonun artabileceğine yönelik endişeler bir süredir kripto para piyasalarını baskılayan gelişmeler arasında yer aldı.

#1
Foto - Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!

"Çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz" CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bitcoindeki hızlı geri çekilmenin ardında birçok majör etkenin olduğunu belirterek, "Son dönemde ETF’lerdeki akışlara baktığımızda bir çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz." dedi. Yüksek tutarlı çıkışların hemen ardından güçlü girişlerin gelmesinin, piyasada yapısal bir güven kaybından çok, oynaklık dönemlerinde yapılan taktiksel pozisyon ayarlamalarına işaret ettiğini kaydeden Eşelioğlu, şöyle devam etti: "Güçlü bir yükseliş sonrası oluşan kar realizasyonları ve türev piyasalardaki kaldıraç yoğunluğunun azalması da bu hareketin doğal bir parçası. Kripto piyasasında düzeltmeler çoğu zaman sert olur, ancak bu sertlik her zaman trend değişimi anlamına gelmez. Bitcoin ve ethereum dışında tablonun daha seçici olduğunu söyleyebiliriz. Likidite daraldığında sermaye genellikle daha yüksek piyasa değerine sahip varlıklarda toplanır. Orta ve küçük ölçekli projelerde geri çekilmenin daha derin olması bu nedenle şaşırtıcı değil." Eşelioğlu, bu dönemde piyasanın, tematik heyecandan ziyade dayanıklılığı ödüllendirdiğini aktararak, "Temel hikaye ise değişmiş değil. Finansal altyapının dijitalleşmesi, varlık tokenizasyonu ve regülasyon tarafındaki kurumsallaşma süreci devam ediyor. Kısa vadede fiyat dalgalı olabilir, ancak uzun vadede sektörün kurumsal temeli güçleniyor." diye konuştu.

#2
Foto - Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!

Jeopolitik gerilimler ve ticaret politikaları kripto varlıklara da yansıyor Eşelioğlu, küresel jeopolitik gerilimlerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliğin arttığı bir ortamda tüm varlık sınıflarında risk ayarlaması görülmesinin doğal olduğunu ifade ederek, kripto varlıkların da bu çerçevenin dışında olmadığını söyledi. Tahvil piyasasındaki hareketler, doların seyri ve faiz beklentilerinin kripto varlık fiyatlamalarına doğrudan yansıdığını belirten Eşelioğlu, şunları kaydetti: "Ancak burada önemli olan, kurumsal yatırımcının tamamen piyasadan çekildiğine dair bir veri olmaması. Aksine gördüğümüz şey, volatilite arttığında pozisyon boyutlarının azaltılması ve portföy riskinin yeniden dengelenmesi. Bu, gelişmekte olan bir varlık sınıfında sağlıklı bir refleks. Jeopolitik riskler kısa vadede baskı yaratabilir, fakat orta vadede dijital varlıkların sınır ötesi transfer kabiliyeti ve merkeziyetsiz yapısı, özellikle belirsizlik dönemlerinde yeniden tartışma konusu haline geliyor. Bu da kriptonun sadece spekülatif değil, yapısal bir teknoloji olarak konumlandığını gösteriyor."

#3
Foto - Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!

"Fiyat düşüşleri inovasyonu durdurmaz, sadece finansman kalitesini daha seçici hale getirir" Eşelioğlu, volatilite dönemlerinin genellikle spekülatif projeleri elerken teknoloji odaklı girişimleri daha görünür hale getirdiğini anlatarak, "Yapay zeka entegrasyonu özellikle veri analitiği, zincir üstü risk izleme ve otomatik akıllı sözleşme denetimi alanlarında somut karşılık buluyor. Fiyat düşüşleri inovasyonu durdurmaz, sadece finansman kalitesini daha seçici hale getirir." dedi. 2026’nın ikinci yarısı açısından belirleyici olacak unsurun büyük ihtimalle küresel likidite döngüsü olacağını aktaran Eşelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Faiz politikasında net bir gevşeme, piyasa likiditesi konusunda alınacak kararlar ve düzenleyici çerçevenin daha öngörülebilir hale gelmesi, yeni bir sermaye dalgasının önünü açabilir. Bunun yanında kripto paraların ödeme sisteminde daha çok kullanılması ve tokenize gerçek dünya varlıklarının ölçek kazanması sektöre yeni bir anlatı sunabilir. ABD tarafında ise siyasi söylemler dönemsel olarak sertleşse de finansal teknoloji alanında küresel rekabet gerçeği değişmiyor. Kripto varlıkların tamamen dışlandığı bir politika çerçevesi beklemek gerçekçi değil. Temkinli fakat sistem içinde konumlandırmaya çalışan bir yaklaşımın devam etmesi daha olası görünüyor."

#4
Foto - Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!

Bitcoinde kuantum endişesi de görülüyor Dijital varlıklarda uzmanlaşmış bir finansal hizmet sağlayıcısı ve varlık yöneticisi şirketi CoinShares'ın Araştırma Başkanı James Butterfill ise "Balina yatırımcıların ekim ayından bu yana 30 milyar dolar civarında bitcoin satışı yapması bitcoindeki düşüşün ana nedenleri arasında." dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanlığı için Kevin Warsh’u aday göstermesi ve bundan dolayı Fed'in daha şahin politikalar izleyeceğine yönelik öngörülerin de bitcoindeki düşüşte etkili olduğunu belirten Butterfill, temel seviyede işlem yapan yatırımcıların piyasadan çekilmesinin de düşüşte etkili olduğunu ifade etti. Butterfill, panikleyen bitcoin ETF yatırımcıları nedeniyle haftalarca art arda toplam 4,3 milyar dolar tutarında çıkış görüldüğünü dile getirerek, İran'ın saldırı tehditlerinin de piyasa duyarlılığını olumsuz etkilediğini söyledi. Bitcoin üzerindeki kuantum tehdidi endişesinin de sert düşüşlerde etkili olduğunu vurgulayan Butterfill, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüm blok zincirini değil, yaklaşık 10-20 bin civarında bitcoinin kuantum hesaplamadan etkilenebileceğine inanıyoruz. Sadece Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması (ECDSA) cüzdanları kuantum tehditlerine karşı savunmasız. Bitcoinde potansiyel olarak daha fazla düşüş yaşanabilir. Yaşanabilecek düşüş döngüsünün bu noktasında 'balina yatırımcılar' önümüzdeki birkaç ay içinde satış yapmayı bırakma eğiliminde olabilir."

