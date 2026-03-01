Alan bin pişman: Kripto piyasaları 5 aydır ölüm düşüşünde!

"Çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz" CoinTR Üst Yöneticisi (CEO) Ali Eşelioğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bitcoindeki hızlı geri çekilmenin ardında birçok majör etkenin olduğunu belirterek, "Son dönemde ETF’lerdeki akışlara baktığımızda bir çözülmeden ziyade dalgalı bir seyir görüyoruz." dedi. Yüksek tutarlı çıkışların hemen ardından güçlü girişlerin gelmesinin, piyasada yapısal bir güven kaybından çok, oynaklık dönemlerinde yapılan taktiksel pozisyon ayarlamalarına işaret ettiğini kaydeden Eşelioğlu, şöyle devam etti: "Güçlü bir yükseliş sonrası oluşan kar realizasyonları ve türev piyasalardaki kaldıraç yoğunluğunun azalması da bu hareketin doğal bir parçası. Kripto piyasasında düzeltmeler çoğu zaman sert olur, ancak bu sertlik her zaman trend değişimi anlamına gelmez. Bitcoin ve ethereum dışında tablonun daha seçici olduğunu söyleyebiliriz. Likidite daraldığında sermaye genellikle daha yüksek piyasa değerine sahip varlıklarda toplanır. Orta ve küçük ölçekli projelerde geri çekilmenin daha derin olması bu nedenle şaşırtıcı değil." Eşelioğlu, bu dönemde piyasanın, tematik heyecandan ziyade dayanıklılığı ödüllendirdiğini aktararak, "Temel hikaye ise değişmiş değil. Finansal altyapının dijitalleşmesi, varlık tokenizasyonu ve regülasyon tarafındaki kurumsallaşma süreci devam ediyor. Kısa vadede fiyat dalgalı olabilir, ancak uzun vadede sektörün kurumsal temeli güçleniyor." diye konuştu.