  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! İran devlet televizyonunun spikeri, Hamaney’in ölüm haberini hüngür hüngür ağlayarak duyurdu Son dakika: Trump: İran saldırırsa daha önce kullanmadığımız bir güçle vururuz. İsrail'de İran füzeleri paniği! Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor? Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’ İran'ın yeni lideri kim olacak? Kulislerde bu iki isim konuşuluyor! Erbil’deki ABD üssü vuruldu: Sadr, Hamaney için yas ilan etti ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor! Hamaney Sonrası Ortadoğu: Türkiye Bu Fırtınada Nerede Duracak? İran füzeleri BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab'ı vurdu!
Spor Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına katıldı
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına katıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına katıldı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun ilk etabı Tayland Grand Prix'sini, Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı. Kariyerindeki ilk MotoGP yarışına katılan Toprak Razgatlıoğlu yarışmayı 17. sırada bitirdi.

Şampiyonada sezonun ilk mücadelesi, Tayland'ın Buriram bölgesindeki 4 bin 554 kilometrelik Uluslararası Chang Pisti'nde 26 tur üzerinden koşuldu.

Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak sezona galibiyetle başladı.

Red Bull KTM Factory Racing takımından İspanyol Pedro Acosta, Bezzecchi'nin 5.543 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse MotoGP ekibinden İspanyol Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışına çıktı. Prima Pramac Yamaha'nın sürücüsü Toprak, yarışı 17. sırada bitirdi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, liderin 39.194 saniye gerisinde yarışı tamamladı.

Sezonun ikinci yarışı Brezilya Grand Prix'si 22 Mart'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan

2. Pedro Acosta (İspanya): 20

3. Raul Fernandez (İspanya): 16

4. Jorge Martin (İspanya): 13

5. Ai Ogura (Japonya): 11

Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun "El Turco" Belgeseli Galası Gerçekleşti
Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun “El Turco” Belgeseli Galası Gerçekleşti

Spor

Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun “El Turco” Belgeseli Galası Gerçekleşti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23