Kamala Harris kongreyi göreve çağırdı: Trump, bizi ABD'lilerin istemediği bir savaşa soktu
Dünya

Kamala Harris kongreyi göreve çağırdı: Trump, bizi ABD’lilerin istemediği bir savaşa soktu

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Kongresini derhal İran'a yönelik saldırıları durdurmaya çağırarak "Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı" tepkisini gösterdi.

Harris, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısına karşı çıktı.

"Donald Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi. Amerikan askerlerini tehlikeye attı. Bu keyfi savaşa kesinlikle karşıyım ve herkes de karşı olmalı" ifadelerini kullanan Harris, Trump'ın aldığı "rastgele kararın" durdurulması için ABD Kongresini derhal harekete geçmeye çağırdı.

Harris, "Amerikan halkı, oğullarımızın ve kızlarımızın bu yetkisiz, keyfi savaşa girmesini istemiyor." dedi.

