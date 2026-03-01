  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

Galatasaray, Juventus maçı sonrası sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 yenmesine rağmen Singo'nun pozisyonu maça damga vurdu.

Foto - Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray – Alanyaspor maçının ardından hakem Ali Şansalan’ı sert sözlerle eleştirdi. Çakar, özellikle Singo pozisyonunda kırmızı kartın verilmemesini büyük hata olarak değerlendirdi.

Foto - Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

Galatasaray’ın Alanyaspor’u mağlup ettiği karşılaşma sonrası hakem kararları tartışılmaya devam ediyor. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirirken hem maçın gidişatı hem de hakem performansı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Foto - Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

Çakar, Galatasaray’ın yoğun fikstürün ardından önemli bir galibiyet aldığını vurgularken, özellikle bazı oyuncuların performansına dikkat çekti.

Foto - Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

“Dün maça bakıyoruz, Osimhen hem teknik hem de manevi anlamda takıma inanılmaz katkı yapan bir oyuncu. Sözüm ona yabancı ama doğuştan Galatasaraylı gibi mücadele ediyor.”

Foto - Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

Çakar, hakem Ali Şansalan’ın performansını değerlendirirken özellikle bir pozisyonun altını çizdi: “Hakem Ali Şansalan her zamanki gibi… Ne çok iyi ne çok kötü. Kart ve faul hataları yaptı, bazı avantajları kesti. Ama en önemli hatası, Singo’nun, rakibin diz kapağının yanına bastığı tabanda kırmızı kart veremedi.”

