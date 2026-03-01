Ahmet Çakar hakem Ali Şansalan’a ateş püskürdü: 'Bu nasıl kırmızı değil?'

Çakar, hakem Ali Şansalan’ın performansını değerlendirirken özellikle bir pozisyonun altını çizdi: “Hakem Ali Şansalan her zamanki gibi… Ne çok iyi ne çok kötü. Kart ve faul hataları yaptı, bazı avantajları kesti. Ama en önemli hatası, Singo’nun, rakibin diz kapağının yanına bastığı tabanda kırmızı kart veremedi.”