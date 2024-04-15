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Ekonomi Tahran Borsası’nda düşüş yaşandı
Ekonomi

Tahran Borsası’nda düşüş yaşandı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 03:13:00 -
Tahran Borsası’nda düşüş yaşandı

Tahran Borsası, İran’ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle düştü.

İran basınına göre, Tahran Borsası’nda saldırı sonrası sert düşüş yaşandı, daha fazla kayıp yaşanmasının önüne geçmek için önlem olarak kesici mekanizması devreye alındı.

BORSADA YÜZDE 2,3 CİVARINDA DEĞER KAYBI YAŞANDI

Piyasaların açılması ile başlayan borsadaki düşüş belli bir süre sonra tablonun kırmızıya dönmesine sebep oldu, borsada yüzde 2,3 civarında değer kaybı yaşandı.

Diğer yandan, altın borsasında da düşüş gerçekleşti ve yüzde 3’lük bir değer kaybı meydana geldi.

İsrail’in 1 Nisan’da İran’ın Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesi ile yükselişe geçen dolar geçen hafta 58 bin Tümen dolaylarında seyrederken cumartesi günü 66 bin tümene kadar yükseldi.
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Gece saatlerinde yapılan saldırının ardından bir ABD doları 67 bin tümeni gördü. Gün içerisinde ise doların değeri 66 bin İran tümenine geri döndü.

İran’ın İsrail’e saldırısının ilk günü olması nedeniyle ekonomik bir tepki henüz gözlemlenmedi. Saldırının piyasalardaki yansımasının bir hafta içinde ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: AA

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