Tahminleri bir bir çıkan Meteoroloji il il uyardı! Yeni hava durumunu yayınladı: Çığ, toz taşınımı, fırtına ve yağış uyarısı

Türkiye'nin yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağmur etkili olurken çarşamba günü için fırtına ve yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu'da kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek. Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 29 Mart hava durumu raporu

Kurak geçen kış mevsiminin ardından ülke genelinde görülen yağışlar herkesin yüzünü güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Van ve Iğdır dışında bütün bölgelerin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun iç ve batı kesimleri ile Balıkesir'in güneyi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Antalya'nın doğusu, Ankara ve Eskişehir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin kritik açıklamalar yaptı.

Ülke genelinin yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiğini kaydeden Tekin, "Hava sıcaklıklarının yeni gelen sistemle birlikte ülke genelinde 8 ila 15 derece azalacağını söyledi.

Yağış cinsinin genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde yüzünü göstereceğine dikkat çeken Tekin, "Yarına baktığımızda Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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FIRTINA GELİYOR!

Fırtınaya karşı tedbir çağrısı yapan Tekin, şöyle devam etti: "Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülke genelinde, Marmara'da kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerdeyse kuvvetli zirai don olayına karşı çiftçilerimizi uyarmak isteriz. Yağmur ve sağanak şeklinde olan yağışlarda sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklar, kuvvetli kar yağışının olduğu iç kesimlerdeyse İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunmalı.

ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI UYARISI!

Yine doğu kesimlerde çığ riski devam ediyor. Çığ riskine karşı vatandaşlarımızı yarmak isteriz. Bunun yanında güney kesimlerde, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı söz konusu. Yine toz taşınımına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını isteriz."



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YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

EDİRNE 3°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 4°C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 4°C, 5°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 0°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA 13°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 10°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

ANKARA 2°C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 1°C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 3°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

SİVAS 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmurlu

Karla Karışık Yağmur Uyarısı!

BATI KARADENİZ

BOLU 0°C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 3°C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 2°C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 4°C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 5°C, 6°C Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 7°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT 4°C, 5°C Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 9°C, 10°C Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yarın zamanla iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 8°C, 11°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 4°C, 11°C Çok bulutlu ve yağmurlu, yarın (Çarşamba) zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu

MALATYA 8°C, 11°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN 8°C, 12°C Çok bulutlu ve yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 9°C, 16°C Çok bulutlu ve yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 11°C Çok bulutlu ve yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 17°C Çok bulutlu ve yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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