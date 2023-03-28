Dolar kuru ve döviz kurları: Bankalar o tarihe hazırlandı, flaş ilk açıklama geldi! İşte iddia edilen o tarih

Dolar Türkiye'de yukarı yönlü çıkış seyrinde. Küresel piyaslarda ise zayıflıyor.

Dolar kuru için uzmanlar ve Reuters dikkat çeken açıklamaları ile yine herkesi şaşırttı: Türkiye seçimleri sonrasında her şey değişebilir uyarısı yaptı! Türkiye için önemli bir tarih olan 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri işaret ettiler...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre ise;

POZİTİF SEYRİNİ SÜRDÜRECEK

Memiş çarpıcı yorumu: 5 bin 31 puandan kapanan BİST 100 endeksinde 5 bin 150 puana kadar toparlanma ve ardından 5 bin 250 puana kadar toparlanma öngörüyor. 4 bin 950 puanlık destek seviyesinin geçerli kalmasıyla birlikte endeksin pozitif seyrini bu hafta da sürdürebileceğine inanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elinde dolar olanlara uyarısı:

Dolar kuru, orta ve uzun vadeli görünümün olumlu olmasıyla birlikte 19 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Memiş, kısa süreli baskının kalıcı olmayacağını öngörüyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 19,1010 19,1020 19,1090 19,1100 Avro 20,5610 20,5620 20,6830 20,6840 Sterlin 23,4000 23,5200 23,4570 23,5740 İsviçre Frangı 20,8030 20,9090 20,6940 20,7970 ANKARA ABD Doları 19,0710 19,1510 19,0790 19,1590 Avro 20,5210 20,6010 20,6430 20,7230 Sterlin 23,3400 23,5500 23,3970 23,6070

İlginizi çekebilir→ Dev şirket iflas etti! Üç bin şubeyi kapattılar: Birçok ilde şubesi olan ünlü şirket iflas dalgası yaratacak...→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Ehliyeti olanlar ve araç sahipleri dikkat! Muayene ödemesi yapılacak! %110 oranında artış gösterdi...→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ 1,5 ay sonra ilk! Motorinden sonra benzine de zam geliyor...→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Araştırmacılardan çok konuşulacak tahmin: Bekleyen zor süreç korkutucu! Son duruma ilişkin flaş açıklama→ TIKLAYINIZ