Dolar kuru ve döviz kurları: Bankalar o tarihe hazırlandı, flaş ilk açıklama geldi! İşte iddia edilen o tarih
Dolar ve euro fiyatlarında son durum haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan 28 Mart 2023 Salı günü gram altın 1.202,01 TL alış, 1.202,23 TL satış fiyatından işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 7.961,00 TL alış, 8.045,00 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Rekor üstüne rekor kırarak 20 TL'ye doğru yelken açan dolar kuru için bankacılardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Bankacılar seçim sonrası yaşanacak kur şokuna hazırlandıklarını söyledi. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte, 28 Mart 2023 Salı günü euro ve dolar fiyatları...
Dolar Türkiye'de yukarı yönlü çıkış seyrinde. Küresel piyaslarda ise zayıflıyor.
Dolar kuru için uzmanlar ve Reuters dikkat çeken açıklamaları ile yine herkesi şaşırttı: Türkiye seçimleri sonrasında her şey değişebilir uyarısı yaptı! Türkiye için önemli bir tarih olan 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimleri işaret ettiler...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre ise;
POZİTİF SEYRİNİ SÜRDÜRECEK
Memiş çarpıcı yorumu: 5 bin 31 puandan kapanan BİST 100 endeksinde 5 bin 150 puana kadar toparlanma ve ardından 5 bin 250 puana kadar toparlanma öngörüyor. 4 bin 950 puanlık destek seviyesinin geçerli kalmasıyla birlikte endeksin pozitif seyrini bu hafta da sürdürebileceğine inanıyor.
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Elinde dolar olanlara uyarısı:
Dolar kuru, orta ve uzun vadeli görünümün olumlu olmasıyla birlikte 19 liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Memiş, kısa süreli baskının kalıcı olmayacağını öngörüyor.
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,1010
|19,1020
|19,1090
|19,1100
|Avro
|20,5610
|20,5620
|20,6830
|20,6840
|Sterlin
|23,4000
|23,5200
|23,4570
|23,5740
|İsviçre Frangı
|20,8030
|20,9090
|20,6940
|20,7970
|ANKARA
|ABD Doları
|19,0710
|19,1510
|19,0790
|19,1590
|Avro
|20,5210
|20,6010
|20,6430
|20,7230
|Sterlin
|23,3400
|23,5500
|23,3970
|23,6070
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