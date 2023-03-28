İslam Memiş gram gümüş, altın fiyatlarına dikkat çekti: Petrol fiyatlarındaki flaş gelişmeyi değerlendirdi! O tahmin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni hafta için gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüş, dolar, euro, petrol ve kripto para değerlendirmeleri yaptı.

Gram altın için "Herkes sattığına pişman olabilir" diyen Memiş, kar satışları sonrası düşüş için bir seviyeye dikkat çekti.

Memiş, "Altın ve gümüşteki değil de petroldeki düşüşü daha çok önemsiyorum" sözleri sonrası yaptığı değerlendirme ise dikkat çekti.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını altını çizen İslam Memiş, ilk olarak borsa ve dolar-euro kuru tahminlerinde bulundu:

"Borsa İstanbul'da bu hafta 4950-5252 endeks tarafında takip edeceğim bant aralığı. Nisan ayında pozitif ayrışabilir, o yüzden düşüşler alım fırsatı. Yukarıda 5350 güçlü direnç seviyesi.

Dolar kuru ekranlarda 19.09 lira. Serbest piyasalarda 19.35-38 lira aralığında. Ekranlarla piyasalar birbirinden ayrıştı. Büyük bir makas aralığı var. Bozdurmak zorunda olan, doları olan arkadaşlarımızın 30 kuruşluk bir fark olduğunu bilmesi gerekiyor. Almak isteyenler de ekranda gördükleri, televizyonlarda gördükleri rakamların geçerli olmadığını bilmesi gerekiyor.

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Euro TL ekranlarda 20.55 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda 20.77-84 lira seviyesinde. Büyük bir fark var. Pozitif görünüm devam ediyor. Euro dolar paritesi 1.0740 seviyesinde. Kısa vadeli negatif baskılanma olabilir, kar satışı olabilir. Yukarıda 1.0880 direnç seviyesi. Bu hafta 1.0680-1.0880 bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum."

İSLAM MEMİŞ: ALTINDA YENİ REKORLAR YOLDA

İslam Memiş'in gram altın tahmini şöyle:

"Gram altında da ekran ile serbest piyasa arasında fark var. Gram altın ekranlarda 1215 lira seviyesinde. Serbest piyasalarda 1230-35 lira aralığında. 20 liralık bir fark var gramında. Bozdurmak isteyen ucuzdan malını kaptırmasın. Geçen hafta 1253'e kadar yükselen gram altın TL'nin onsunda 2000 dolar test edilmişti. Aşağıda 1960 doları destek seviyesi olarak takip edeceğim. 2350 dolar öngörüm devam ediyor. Her düşüş bir alım fırsatı ama o kadar agresif yükselişlerden sonra kar satışı normaldir.

Sağlam bir düzeltme gerekiyor, onun için de ons altında 1960 dolar altında kapanışlar gerekiyor. Gram altında da 1200 altına sarkmalar gerekiyor. 1170 seviyesini gündeme getirir bu ama bir anda değil, kademeli kademeli bunlar gerçekleşecektir. Destek seviyelerinden sonra tekrar alımlar geliyor. Satmak isteyenler acele etmesin, yeni rekorlar yolda. Herkes sattığına pişman olabilir."

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM GÜMÜŞ TAHMİNİ

İslam Memiş'in gram gümüş tahmini şöyle:

"Gümüşün ons fiyatı 23.06 dolarda. 22.80-23.80'i takip ediyorum. Hedef seviyemiz 24, ardından 26 dolar seviyesi. 23 dolar seviyesi bile alım için bana uygun gelmeye devam ediyor. Gram gümüş 14.17 seviyesinde ama piyasalarda 14.70 seviyesinde. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor."

İSLAM MEMİŞ PETROLE DİKKAT ÇEKTİ

İslam Memiş'in petrol fiyatları ve kripto para, bitcoin değerlendirmeleri şöyle:

"OPEC üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor sert düşüşlerle, o tarafta işler kızışıyor. Petrolde düşüş ülkeler için jeopolitik risktir. Altın ve gümüşteki değil de petroldeki düşüşü daha çok önemsiyorum.

Kripto paralarda yatay bir seyir var. Bitcoin'de kar satışları zaman zaman gelebilir. 26-28 bin dolar seviyesini önemsiyorum. Yatay seyire kendini bağlayabilir. Dikkat etmekte yarar var. Düşüşlerini 23 bin dolara kadar devam ettirebilir, çok hızlı yükseldi. Yatırımcılar kar satışları ile yeni pozisyon alabilirler."

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