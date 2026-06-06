Katalan'dan gelen şaşkınlık verici Osimhen haberi! 'Beni Barcelona'ya alır mısınız?'

Son saatlerde yaşanan en sıcak gelişme ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü santraforunun menajerler tarafından İspanyol devine resmen teklif edilmesi oldu. Bu hamle Osimhen'in Hansi Flick’in yeni projesine ve Barça formasına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.