Katalan'dan gelen şaşkınlık verici Osimhen haberi! 'Beni Barcelona'ya alır mısınız?'
Galatasaray'ın gol makinası Osimhen için gün geçmiyor ki ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmesin...
Galatasaray'ın gol makinası Osimhen için gün geçmiyor ki ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmesin...
Katalan devi Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen SPORT gazetesinin manşete taşıdığı habere göre; Victor Osimhen aracıları vasıtasıyla FC Barcelona'nın kapısını çaldı. Kulüp yönetimine kendisini önerdi. Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü oyuncunun adının bir anda Barça'da yankılanması şok etkisi yaratırken, sportif direktör Deco'nun teklife verdiği net yanıt günün konusu oldu.
Galatasaray formasıyla fırtınalar estiren Victor Osimhen için İspanyol basını, aracılar vasıtasıyla Barcelona'ya önerildiğini yazdı.
Katalan Sport gazetesi yazarı Carlos Monfort'un iddiasına göre; Barcelona sportif direktörü Deco ve Bojan Krkic, efsaneler turnuvası için Güney Kore'de bulunsa da transfer operasyonlarını yönetmeye devam ediyor.
Son saatlerde yaşanan en sıcak gelişme ise Galatasaray'ın dünyaca ünlü santraforunun menajerler tarafından İspanyol devine resmen teklif edilmesi oldu. Bu hamle Osimhen'in Hansi Flick’in yeni projesine ve Barça formasına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Nijeryalı golcünün muazzam yeteneğine ve piyasadaki en iyi santraforlardan biri olduğu gerçeğine saygı duyulsa da, Barcelona yönetimi bu transfere vize vermedi.
Katalan ekibinin sportif direktörü Deco'nun aylar önce çizdiği yol haritasında Osimhen kesinlikle yer almıyor. Hatta Osimhen'in getiren menajerlere de cevabı da net oldu.
- Hansi Flick’in projesine katılmak isteyen üst düzey oyuncuların ilgisini takdir ediyoruz ancak aylardır üzerinde çalıştığımız plan çok açık. Stratejimizden sapmayacağız.
Barcelona'nın hücum hattını güçlendirmek için belirlediği bir numaralı ve değişilmez hedef, Atlético Madrid forması giyen Julián Álvarez.
Katalan devinin, Arjantinli yıldızın transferinin mümkün olduğuna inancı tam. Fotospor'a göre; Atlético Madrid cephesinden ve sosyal medyadan gelen tüm dezenformasyonlara, "transfer şakalarına" rağmen Camp Nou'da büyük bir sakinlik hakim.
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