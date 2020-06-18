Tahmazoğlu’ndan çapalı mahallesine müjde

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çapalı Mahallesi’nde yapımı devam eden sosyal tesis inşaatını inceledi.

Çapalı Mahallesi’nde yapımı süren Sosyal Tesisi ve Taziye Evi inşaatında incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çapalı Mahallesi’ne de hitap edecek olan tesisin birkaç ay içinde hizmete gireceğini ifade etti.

“Her mahalleye bir sosyal tesis yapıyoruz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çapalı Mahallesine modern bir tesis inşa edildiğini belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak hem şehir merkezinde hem de mahalle olan köylerimizde sosyal tesis çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Çapalı Mahallemizde inşa ettiğimiz tesisimizin temelleri atıldı. İnşallah dokuzuncu ayda tesisimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Tesisimizin şimdiden Çapalı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.