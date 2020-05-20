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Tahliye kanalında sıkışan ördek yavrularını belediye başkanı kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 22:34:22 -
Tahliye kanalında sıkışan ördek yavrularını belediye başkanı kurtardı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde tahliye kanalında sıkışan 7 yaban ördeği yavrusunu Belediye Başkanı Yakup Narter kurtararak gölete bıraktı.

Hatipoğlu Göleti'nde ses duyan çevredekiler, yaban ördeği yavrularının tahliye kanalında sıkıştığını gördü.

Durumun belediyeye bildirilmesi üzerine harekete geçen Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, kanala inip ördek yavrularını kurtararak gölete bıraktı.

Narter, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine olay yerine geldiğini, ördek yavrularını uzun uğraşlar sonunda sıkıştıkları yerden kurtardığını belirterek, herkesin hayvanlara sahip çıkmasını istedi.

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