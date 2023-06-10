Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş kararı!

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e verdiği para cezasını kaldırdı. Güneş’e 104 bin lira para cezası verilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasındaki Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Yani bu ligin sonuçları ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig" dediği için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 104 bin lira para cezası vermişti. Şenol Güneş'in itirazını görüşen kurul, karara vardı.

Kurul, Güneş'e verilen cezanın oy çokluğu ile kaldırılmasına hükmetti.