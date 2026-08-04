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Gündem Tahir Sarıkaya’nın şüpheli para trafiği mercek altında
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Tahir Sarıkaya’nın şüpheli para trafiği mercek altında

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Tahir Sarıkaya’nın şüpheli para trafiği mercek altında

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın şüpheli para trafiği inceleme altına alındı.

Gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya ile kamuoyuna yansıyan iddialar, soruşturmanın kapsamını genişleten yeni detayları ortaya çıkarması bekleniyor.

Sarıkaya'nın, hakkında tefecilik, örgüt kurma ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle yakalama kararı bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yakın temas içerisinde olduğu değerlendiriliyor. İncelemelerde, Sarıkaya'nın Korkmaz'ın sahibi olduğu otellerde sık sık konakladığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımların büyük bölümüne düzenli olarak yorum yaptığı ve ikilinin yurt dışında da bir araya geldiğine ilişkin bulguların soruşturma dosyasına girdiği öne sürülüyor.

Soruşturmada öne çıkan bir diğer başlık ise Cem Küçük ile Tahir Sarıkaya arasındaki yoğun para trafiği oldu. Mali incelemelerde iki isim arasında çok sayıda para transferi tespit edildiği belirtilirken, Cem Küçük'ün bu transferleri "borç ilişkisi" kapsamında gerçekleştirdiğini savunduğu öğrenildi. Ancak savcılık, söz konusu para hareketlerinin mahiyetini tüm yönleriyle araştırıyor.

Dosyadaki mali analizlerde, Tahir Sarıkaya'nın banka hesaplarına kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para girişleri yapıldığı da belirlendi. MASAK incelemelerinde dikkat çeken para hareketlerinin bir kısmının kripto varlık hesaplarına yönlendirildiği tespit edilirken, bu işlemlerin finansal aklama zinciriyle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan soruşturma dosyasında, Cem Küçük hakkında bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı yönünde şikâyetlerin bulunduğu, ayrıca İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı beyanların da inceleme kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.

Savcılık, para transferleri, firari isimlerle kurulan ilişkiler, sosyal medya faaliyetleri ve kripto para hareketleri arasındaki bağlantıları mercek altına alırken, soruşturmanın yeni gözaltı ve deliller doğrultusunda genişleyebileceği belirtiliyor.

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