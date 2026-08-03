  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü tamamen kontrol ediyoruz İstanbul Büyükçekmece'de korkutan olay! Toprak kayması meydana geldi, ekipler teyakkuza geçti! 15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi! Özgür Özel’den Batı’ya sipariş analiz: Maskesi düştü, İngiliz’e sığındı CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!" Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı! İkide bir Türkiye’ye havlayan meczup, ülkesine Netanyahu'nun abisinin heykelini dikti Gazze ateşkesinde de yan çizdiler… İblis’in tohumları kan dökmekte ısrarlı Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması! 4 maddelik çözüm önerisi sundu
Dünya İsrail'den suikast! Şehit oldular
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsrail'den suikast! Şehit oldular

Terör devleti İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze'de bir araca düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Raşid Caddesi’nde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Raşid Caddesi’nde bir aracı hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Saldırı, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ile Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep etmesinin ardından düzenlenen ilk hava saldırısı oldu.

İsrail medyasına göre Mladenov, Netanyahu’ya, “Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze’deki saldırıları durdurun.” çağrısında bulunmuştu.

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor
Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor

Dünya

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor

Trump'ın kararı Tel Aviv'i şaşkına çevirdi! İsrail saldırının durduğunu sosyal medyadan öğrendi
Trump'ın kararı Tel Aviv'i şaşkına çevirdi! İsrail saldırının durduğunu sosyal medyadan öğrendi

Gündem

Trump'ın kararı Tel Aviv'i şaşkına çevirdi! İsrail saldırının durduğunu sosyal medyadan öğrendi

Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı
Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı

Gündem

Şirketten acil açıklama bekleniyor! İsrail Filistinlilerin evini Türkiye menşeli makinelerle yıktı

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de büyük tehlike
İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de büyük tehlike

Dünya

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze'de büyük tehlike

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Asım

Vay oç. Vay şeytan artıkşarı laneyli geberesice kavim. Gebermeniz çoook yakın. Rabbim tez zamanda göstersin.
Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"
Gündem

Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"

Sosyal medyada zikir paylaşımları nedeniyle seküler çevrelerin ağır eleştirilerine maruz kalan Derin Mermerci, sessizliğini bozdu. Çocukları..
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu
Gündem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile küçük Ömer arasında geçen samimi ve babacan diyalog, Dijital Tehlikeler karşısında evlatlarımızı muhafaz..
CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"
Sosyal Medya

CHP zihniyetinin ibretlik halleri bitmek bilmiyor! Akılalmaz hezeyanlar pes dedirtti: "Bunların hepsi klinik vaka!"

Sosyal medyada dolaşıma giren ve muhalefet cephesinin trajikomik halini bir kez daha gözler önüne seren skandal görüntüler büyük tepki topla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23