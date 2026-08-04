  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
WhatsApp'ta büyük hata: Milyonlarca hesap incelemeye alındı Dünyada benzerine az rastlanıyor! İşte Erzurum’daki caminin sırrı Mucizevi bitki Eczacıların kullandığı o bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor! Türkiye'den düzinelerce İHA alan ülkenin İHA'sını vurup incelemeye aldılar: İnceleyip kopyalayacaklar Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem başladı: İşte vizesiz gidilen ülkeler! Uzun yola çıkacaklar dikkat: 10 bin liraya kıyamayan 200 bin TL ödüyor! İçip içip birbirlerini dövdüler! İçeride eğlence dışarıda tekme tokat Kuş gribi yayılıyor!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Hamilelik sırasında kan hacmiyle birlikte sodyum ihtiyacının arttığına dair bir efsane var ve turşu özlemi. Gecenin bir yarısı uykudan uyandırıp turşu aratan o karşı konulmaz istek. 9 ay süren eşsiz bir yaşam mucize olan hamilelikte peki, anne adaylarının rüyalarını süsleyen bu "turşu aşermesi" sadece psikolojik bir anı mı, yoksa vücudun bir imdat çağrısı mı? Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? O turşu krizinin bilimsel ve fizyolojik nedenleri…

#1
Foto - Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Hamilelik denince akla gelen ilk sahnelerden biri: Gecenin bir yarısı uykudan uyandırıp turşu aratan o karşı konulmaz istek! Peki, anne adaylarının rüyalarını süsleyen bu "turşu aşermesi" sadece psikolojik bir anı mı, yoksa vücudun bir imdat çağrısı mı? İşte hamilelikte turşu krizinin bilimsel ve fizyolojik nedenleri…

#2
Foto - Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Hamilelik sürecinde birçok kişinin turşu aşerdiğini duyarız. Elbette çikolatalar, mevsimsiz meyveler ve tatlılar aşeren de vardır ama listelerin hep en başında tek bir yiyecek yer alır: Turşu! Peki, hamile kadınların turşuya ve turşu suyuna bu kadar düşkün olmasının arkasında yatan sır ne?

#3
Foto - Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Bilim ve uzmanlar bu durumu birkaç temel nedene bağlıyor: 1. Hormonların Değiştirdiği Tat Hissiyatı Hamileliğin ilk aylarından itibaren tavan yapan östrojen ve progesterone hormonları, anne adayının tat ve koku duyularını tamamen değiştirebilir. Tıpta dysgeusia olarak adlandırılan bu durum, ağızda sürekli metalik veya tatsız bir his bırakabilir. Ekşi, tuzlu ve yoğun aromalı turşu ise bu körelmiş tat duyularını adeta "uyandırır" ve ağızdaki o baskılayıcı tadı nötralize eder. 2. Sodyum (Tuz) ve Mineral İhtiyacı Gelişmekte olan bebeği beslemek ve vücuttaki kan hacmini yaklaşık yüzde 40-50 oranında artırmak için beden daha fazla sıvı tutmaya başlar. Artan kan hacmi ve sıvı dengesi, vücudun sodyum (tuz) ve elektrolit ihtiyacını artırır. Turşu, yüksek sodyum içeriğiyle vücudun bu anlık mineral arayışına en hızlı cevabı veren yiyeceklerden biridir. 3. Bulantılarla Baş Etme İçgüdüsü (Sabah Bulantıları) İlk trimesterda (ilk 3 ay) sıkça yaşanan sabah bulantıları ve mide hassasiyeti, anne adaylarını zorlayabilir. Ekşi ve tuzlu gıdaların mide asidini dengeleyici ve tükürük salgısını artırarak bulantıyı bastırıcı bir etkisi vardır. Turşu suyu veya küçük bir salatalık turşusu, mideyi yatıştırmada hızlı bir kurtarıcı görevi görür.

#4
Foto - Hamile kadınlar neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

4. Vücudun Susuzluk (Dehidrasyon) Sinyali Bazen vücudumuz "susuz kaldım" mesajını direkt olarak iletmez; bunun yerine sodyum ve su kombinasyonu içeren yiyeceklere karşı güçlü bir istek yaratır. Turşu hem yüksek su hem de elektrolit içerdiği için, hafif dehidrasyon durumlarında bedenin pratik bir çözüm arayışıdır. Küçük Bir Uyarı: Hamilelikte turşu aşermek oldukça doğal ve zararsız bir durum olsa da aşırı turşu tüketimi yüksek tuz içeriği nedeniyle tansiyon yükselmesine ve vücutta ödem toplanmasına yol açabilir. Bu nedenle ekşi ve tuzlu krizlerini porsiyon kontrolü dahilinde yaşamak en sağlıklısıdır! Hamilelik, tek bir hücrenin birleşmesiyle başlayan, 9 ay boyunca insan vücudunun anneyi ve bebeği korumak için kusursuz değişimler geçirdiği, bilimin ve doğanın ortaklaşa yarattığı en büyük yaşam mucizesidir. Hamililelikte tek seferde tamamen sona erdiren mucize tarif var mı? Hamilelikte aniden gelen yoğun turşu isteğini tek seferde tamamen bitiren sihirli ve bilimsel kanıtlanmış tek bir formül yoktur, çünkü aşerme hormonal değişimler ve mide asidi dengesiyle ilgilidir. Ancak bu güçlü krizi sağlıklı şekilde tek seferde bastırmak için küçük bir porsiyon ekşi turşu yemek ya da birkaç yudum doğal turşu suyu içmek beyindeki o tatmin duygusunu hızla tetikler. Hamilelikte turşu aşerme isteği; artan kan hacminin yarattığı sodyum ve elektrolit ihtiyacı, hamilelik bulantılarını bastıran ekşi/tuzlu tadın mideyi rahatlatıcı etkisi ve vücudun susuzluk sinyallerini yanlış yorumlamasından kaynaklanır. Aşermeyi "tek seferde tamamen yok eden" mucizevi, sihirli veya bilimsel olarak kanıtlanmış tek bir yöntem yoktur; bu durum hormonal değişimlerin doğal bir parçasıdır. Hamilelikte Turşu Aşermesinin NedenleriHormonal Değişimler: Gebeliğin ilk aylarında hızla değişen hormonlar, tat ve koku algısını tamamen baştan yazar.Elektrolit ve Sodyum Dengesi: Vücuttaki kan hacmi artarken sodyum ve mineral dengesini koruma çabası tuzu ve ekşiyi tetikler.Mide Bulantısını Bastırma: Ekşi ve tuzlu gıdalar tükürük salgısını artırarak mide asidini dengeler ve bulantıyı hafifletir. Gizli Susuzluk: Beden bazen susuzluk sinyalini doğrudan vermek yerine tuz ve su içeren turşuya yönelerek su dengesini sağlamaya çalışır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar
Dünya

1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşıdığı belirtilen 4 kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldı..
Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı
Gündem

Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı

Yeni Parti’ye katılmaması dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için, “AK Parti’ye katılabilir” deniliyordu. Başkan Tug..
15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!
Gündem

15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımın ardından yürüt..
Sonra 'uçağımız neden kayboluyor' diyorlar... O havayolu pilotu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı!
Dünya

Sonra 'uçağımız neden kayboluyor' diyorlar... O havayolu pilotu havalimanında uyuşturucuyla yakalandı!

Malezya Havayolları'nda görevli 39 yaşındaki bir pilot, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda valizinde uyuşturucu madde bulunması üzer..
Samsun'da korku dolu anlar: Pitbull canavarı dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu
Gündem

Samsun'da korku dolu anlar: Pitbull canavarı dehşet saçtı! Küçük kız yere savruldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde ağızlığı bulunmayan pitbull cinsi köpek, A.D. isimli küçük kıza saldırdı. Dehşet anlarını..
İmzalar atıldı! Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi kuruluyor!
Eğitim

İmzalar atıldı! Uluslararası Türkiye-Sudan Üniversitesi kuruluyor!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından Sudan'ın başkenti Hartum'da kurulacak, Uluslarara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23