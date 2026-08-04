  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gece yarısı dünyaya ilan edildi! Türkiye, Mısır ve Katar'dan ortak karar 'Çok para kazanıyorlar' diyen Trump o şirketleri hedef aldı: Bu hoşuma gitmiyor Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı Mossad'ın eski patronuna kanlı katliamların ardından adeta ödül gibi koltuk! İsrail'den suikast! Şehit oldular CHP'de 'Üçüncü Yol' alarmı! Kılıçdaroğlu cephesi Ankara'da kritik toplantıya gidiyor Bu araçtan sağ çıktı! Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü Bahçeli büyük tehlikeyi açıkladı: Beka sorunudur Siyonist işgalcilerden ibadet özgürlüğüne ağır darbe! Harem-i İbrahim Camii'nde ezanı susturdular Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı
Gündem Pankartlı sürpriz babayı gözyaşlarına boğdu: “Müjde baba, duaların kabul oldu. Kızın hafız oldu"
Gündem

Pankartlı sürpriz babayı gözyaşlarına boğdu: “Müjde baba, duaların kabul oldu. Kızın hafız oldu"

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Pankartlı sürpriz babayı gözyaşlarına boğdu: "Müjde baba, duaların kabul oldu. Kızın hafız oldu"

Bolu’da hafızlık eğitimini tamamlayan 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş, babasına sokak ortasında pankartla sürpriz yaptı. Duygusal anların yaşandığı karşılama, çevredekilerin de ilgisini çekti.

Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren 12 yaşındaki Eslem Nida Akkuş, sevincini babası Zafer Akkuş ile paylaşmak için bir sürpriz hazırladı.

Babasının oturduğu kafenin önüne elinde "Müjde baba, Duaların kabul oldu. Kızın hafız oldu" yazılı pankart ve meşalelerle giden küçük kız, babasını sevince boğdu. Kızını karşısında pankartla gören baba Zafer Akkuş, gözyaşlarına hakim olamayarak yerinden fırladı ve evladına sarılıp ellerinden öptü.

Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği baba ile kızının duygu yüklü o anları, cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

33 hafız icazetini aldı, umre yolcusu oldular
33 hafız icazetini aldı, umre yolcusu oldular

Gündem

33 hafız icazetini aldı, umre yolcusu oldular

İhya Vakfı’ndan icazet merasimi! Tac giyen 33 hafıza umre müjdesi
İhya Vakfı’ndan icazet merasimi! Tac giyen 33 hafıza umre müjdesi

İSLAM

İhya Vakfı’ndan icazet merasimi! Tac giyen 33 hafıza umre müjdesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23