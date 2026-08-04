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2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Hazine taşınmazlarında başvuru süreci resmen uzatıldı. İmar barışı kapsamında hazine arazilerinin satın alınmasıyla ilgili ödeme kolaylığı sağlandı.

#1
Foto - 2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Hazine taşınmazlarına ilişkin vatandaşların yararlanabileceği başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı. Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7579 sayılı Kanun ile Hazine taşınmazlarına yönelik bazı yasal düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

#2
Foto - 2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Düzenlemeyle, imar barışı kapsamında Hazine arazilerinin satın alınmasına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Hazine arazilerinin satışında ödeme kolaylığı da sağlandı. Buna göre, satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

#3
Foto - 2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Vatandaşların başvurularını, Hazine taşınmazının bulunduğu yere göre yapması gerekiyor. İl merkezindeki taşınmazlar için Sinop Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğüne, ilçelerde bulunan taşınmazlar için ise Kaymakamlık Milli Emlak Şefliklerine müracaat edilebilecek.

#4
Foto - 2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinde de süre uzatımına gidildi.

#5
Foto - 2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Buna göre, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine bildirilen satış bedelini zamanında ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca 6292 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunamayanlar ile geçici 8. madde kapsamında yer alan vatandaşlar için de yeni başvuru süresi tanındı. Yetkililer, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde ilgili Milli Emlak birimlerine başvurmaları gerektiğini belirtti.

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