2/B ve hazine tarım arazileriyle ilgili flaş karar! Türkiye'ye resmen duyuruldu

Buna göre, süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi, kendilerine bildirilen satış bedelini zamanında ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca 6292 sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamında süresi içinde 2/B iade başvurusunda bulunamayanlar ile geçici 8. madde kapsamında yer alan vatandaşlar için de yeni başvuru süresi tanındı. Yetkililer, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süre içerisinde ilgili Milli Emlak birimlerine başvurmaları gerektiğini belirtti.