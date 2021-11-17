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Kadın - Aile Tahinli piyaz tarifi, nasıl yapılır? Kolay tahinli piyaz tarifi
Kadın - Aile

Tahinli piyaz tarifi, nasıl yapılır? Kolay tahinli piyaz tarifi

Antalya usulü piyaz, yaklaşık yüz yıla yakın geçmişi ile il sınırlarını aşan bir üne sahip olmuştur.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:33:00 -
Tahinli piyaz tarifi, nasıl yapılır? Kolay tahinli piyaz tarifi

Antalya yöresine ait nefis lezzeti bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru fasulye (haşlanmış)
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 1 tutam maydanoz
  • 2 adet haşlanmış yumurta
  • Tarator Sosu için;
  • 3 yemek kaşığı haşlanmış kuru fasulye
  • 1 çay bardağı tahin
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı elma sirkesi
  • Yarım adet limon suyu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Kimyon, tuz

Yapılışı

Bir gece önceden ıslattığınız fasulyeler eğer sıcak suyla ıslatıldıysa pişirirken de sıcak su, eğer soğuk suyla ıslatıldıysa pişirirken de soğuk su kullanmalıyız. 10 dk kadar düdüklüde haşlayabilirsiniz. Tarator sosu için haşlanmış fasulyeden 3 yemek kaşığı alıp çatalla ezin. Bu sos için bağlayıcı olacaktır. Tahin, sirke, limon suyu,baharatlar ve rendelenmiş sarımsak ile birlikte robottan geçirin. Boza kıvamından biraz daha ince olması için gerekirse haşlanmış fasulyenin suyundan ilave edin. Sosu kuru fasulyeye ekleyip iyice karıştırın. Soğanları yarım ay şeklinde yani adı üstünde piyazlık doğrayıp domatesleri de küp küp kesip kaseye ekleyin. Kıyılmış maydanoz ve iri doğranmış katı yumurtayla süsleyin. Afiyet olsun.

 

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