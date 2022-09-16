Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde Taha, serbest stil 125 kilo finalinde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı.

Star Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-2 yenen Taha, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğunu elde etti.

Taha Akgül, daha önce 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Taha Akgül, Sırbistan'daki organizasyonda ikinci turda Macar Daniel Ligeti'yi 4-0, çeyrek finalde Kanadalı Amarveer Dhesi'yi 8-2, yarı finalde de son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi 4-2 yenmişti.

Serbest stil 125 kiloda bronz madalyaları ise Gürcü Geno Petriashvili ve İranlı Amir Zare kazandı.

Pek çok kişi ise Taha Akgül’ün kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Taha Akgül kimdir?

Taha Akgül kim kaç yaşında? Taha Akgül başarıları:

Taha Akgül 22 Kasım 1990'ta Sivas'ta dünyaya geldi. Akgül, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır.

2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'de Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Cemaleddin Muhammedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Ganalı Amar Dhesi'yi 5-0 yendi. Çeyrek finalde Amerikalı Gable Dan Stevenson'a 8-0 mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesi için repesaj maçlarında Kırgız Ayaal Lazarev'i 4-0; Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'ı da 5-0 yenerek Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen şampiyonada Taha Akgül, ilk turda Polonyalı Robert Baran'ı 5-0; çeyrek finalde Rusya güreş federasyonundan Zelimhan Hizriyev'i 5-0 yendi. Yarı finalde İranlı Emir Hüseyin Zare karşısında 4-0 yenilerek bronz madalya maçında Amerikalı rakibi Nick Gwiazdowski ile karşılaştı. Akgül, rakibini 6-4 yenerek dünya üçüncülüğünü elde etti.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen 2022 Yaşar Doğu Turnuvası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kg'da finalde Gürcü rakibi Geno Petriaşvili'yi 5-2 mağlup etti ve kariyerinin 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.