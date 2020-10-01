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Spor TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
Spor

TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:40:11 -
TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, asbaşkan, finansman ve amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Fatih Hakan Avşar ile pazarlama ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy, Vodafone Park’ta Çintimar'ı ağırladı.

Ziyarette, Beşiktaş Atletizm Takımı Şube Sorumlusu Ömer Aras ile antrenör ve sporcular da yer aldı.

Fatih Çintimar, Beşiktaşlı sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etmesinden dolayı Avşar'a ve sporculara tebriklerini iletti.

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