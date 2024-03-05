Tadic Süper Lig'i salladı! Son yılların zirvesi...

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic bu sezon 22 kez gol fırsatı oluşturdu. Tadic'in takipçisi olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ise 16 gol fırsatı oluşturdu.

Son 5 sezon baz alındığında da Tadic en fazla gol fırsatı kuran oyuncu oldu. 2020/21 sezonunda Beşiktaşlı Ghezzal 31 maçta 22 gol fırsatı oluşturmuştu. Bu rakamı 28 maçta yakalayan Tadic ligin kalan bölümünde 1 gol şansı daha oluşturursa zirvede tek başına kalacak. 35 yaşındaki Tadic sezon başında Fenerbahçe'ye Hollanda temsilcisi Ajax takımından bonservissiz transfer olmuştu.

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