Son Haberler

Taciz etmediği öğrenci kalmamış! Sapık öğretmen tutuklandı
Gündem

Taciz etmediği öğrenci kalmamış! Sapık öğretmen tutuklandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Taciz etmediği öğrenci kalmamış! Sapık öğretmen tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede çok sayıda öğrenciye tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Cizre'de bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö'nün öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin şikayeti üzerine öğretmen S.Ö., Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin S.Ö'nün evinde yaptığı aramada bulduğu dijital materyaller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

19 öğrencinin polise ifade verdiği olayda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen S.Ö emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. S.Ö., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından müfettiş görevlendirilirken, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma devam ediyor.

