Tacikistan'da ortalık karıştı: Ordu güçleri göstericilere ateş açtı, çok sayıda ölü var!

Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Gorno (Dağlık) Badahşan özerk vilayetinde gerilim yükseliyor.

Tacikistan yönetimince 'organize suç örgütü' olarak tanımlanan yerel halkın, Ruşan ilçesindeki bir otoyolu kapatmasının ardından kalabalığa ateş açıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini savunan halk, bir süredir protestolar düzenliyor.

Gorno Badahşan bölgesinin başkenti olan Horog'da meydana gelen son gösterilerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışmaların yaşandığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Halkın, bölgenin merkezine ulaşmaya çalışan askeri konvoyu engellemek için yollara çıktığı, bunun üzerine ordu güçlerinin halkı ateş açarak dağıtmaya çalıştığı aktarılıyor.

Tacikistan hükümeti, bölgede "ulusaşırı destek alan terör gruplarına karşı operasyon düzenlediğini" iddia ediyor. Ancak insan hakları grupları sivillerin hedefte olduğunu vurguluyor.

Tacikistan'ın Gorno Badahşan özerk vilayeti, 64.200 kilometrekare arazisi ve 240 bin nüfusuyla ülkenin yüz ölçümünün yüzde 45'ini ancak nüfusunun sadece yüzde 2,6'sını kapsıyor.

Bu bölgeye komşu Afganistan'ın Badahşan İli'nde de yaşayan Pamirler, Gorno Badahşan'da daha yoğun olarak bulunuyor.

1992-1997 yıllarında gerçekleşen Tacikistan İç Savaşı'nda Gorno Badahşan rejim muhalifi tavrı nedeniyle soykırıma varan ve özellikle de Pamirlerin hedef aldığı katliamlara maruz kalmış, ağır hasar görmüştü.

İç savaşın etkilerinin gerginliği halen bölgede gözlemleniyor.

Tacikistan'daki yönetim Asya'nın en baskıcı rejimlerinden biri olarak bilindiğinden halkın bu gibi durumlarda protesto yapmaya endişe ettiği belirtiliyor.

Tacikistan güvenlik güçlerinin vatandaşları keyfi olarak gözaltına aldığı ve öldürdüğü çeşitli raporlara yansıyor.

Kaynak: Mepa News