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Tacikistan, ocak-nisan döneminde 7,7 milyon dolarlık insani yardım aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:43:32 -
Tacikistan, ocak-nisan döneminde 7,7 milyon dolarlık insani yardım aldı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'a, yılın ilk dört ayında 43 ülkeden 7 milyon 787 bin dolarlık insani yardım yapıldı.

Tacikistan İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde dünyanın 43 ülkesinden 4 bin ton insani yardımın ülkeye ulaştığı belirtildi. Yardımların gıda ürünü, ilaç ve tıbbi malzeme ile çeşitli eşyalardan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, bu yılın ilk dört ayında ülkeye yapılan yardımın geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı kaydedilirken, geçen yılın aynı döneminde ülkeye 20 milyon dolarlık insani yardım ulaştığı anımsatıldı.

Ülkeye yardım gönderen ülkeler arasında 2,5 milyon dolarla Özbekistan ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 2 milyon dolar ile Çin ve 865 bin dolar ile Rusya izledi.

Tacikistan, geçen sene dünyanın 55 ülkesinden toplam değeri 54,7 milyon dolar olan 18,3 bin ton insani yardım almıştı.

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