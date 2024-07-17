Tablo çok fena... Ama şimdi bunu bizim "Yok böyle şey olmaz yaa"cılara gel de anlat

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, ABD başkanlarına yönelik suikast girişimlerini ele aldı. Trump'a yönelik suikast girişiminin inandırıcı bulunmadığını belirten Babaoğlu, ABD'deki güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını ve ABD'nin iç sorunlarının büyüdüğünü vurguladı. Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Neymiş?

ABD başkanları ve başkan adayları çok iyi korunurmuş...

Önemli kişiler için çok yüksek güvenlik önlemleri varmış...

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Adamların dışkıları bile zehir var mı diye sürekli tahlil edilirmiş...

O yüzden Trump'a suikast girişimi çok saçmaymış, hiç inandırıcı gelmiyormuş...

Sonra gelsin, türlü çeşitli teoriler...

***

Üzücü bir zihin yapısı bu...

Özellikle 40 yaş altı kitlede çok yaygın...

Muazzam bir temel malumat eksikliğine dayanıyor.

Bu malumatın işlenmiş bilgiye dönüşmemesi için gösterilen inatçı savrukluk...

Her doğru şüpheye komplocu yaftası ekleyen ama kendi komplo teorilerinden asla şüphe duymayan çocuksu bir iddiacılık...

***

Yahu 46 ABD Başkanı'nın 4'ü ölümle sonuçlandı.

Yani bu işte suikasta kurban gitmek yüzde 8.9 gibi yüksek bir ihtimal taşıyor.

Görev süresince defalarca suikast girişimine uğrayıp kurtulan ABD başkanlarının sayısını hiç söylemeyeyim...

Reagan, Bush gibileri yaralanarak kurtuldular.

Başkan seçilecekken, bir mitingde konuşma yaptıktan sonra oradan ayrılırken vurulup öldürülen Robert "Bobby" Kennedy gibileri de sayarsak, tablo çok fena...

Ama bizim "Yok böyle şey olmaz yaa"cılara gel de anlat!

***

Bazı Amerikalılar var, onlar da ayrı âlem...

Üstelik bazıları politikacı falan...

"Ülkemizde böyle bir şey olmasına inanamıyoruz" açıklaması yapıyorlar.

Salla gitsin!

Be adam, ülkende her hafta biri okullara girip çocukları kurşunluyor.

Senin ülken daha Başkan Kennedy'nin suikastını açıklığa kavuşturamadı; Trump "Bu suikasta dair bütün belgeleri açıklayacağım" demişti de adama yapmadığınızı bırakmamıştınız...

Merak ediyorum...

Bu cilalı laflar, illüzyonlar, uyduruk hikâyeler ve kitleleri sersem yerine koyan siyasi açıklamalar ne zamana kadar sürecek?

***

Esas hikâye şudur...

ABD ve kolonize ettiği Avrupa, NATO şemsiyesi altında Ukrayna üzerinden daha geniş bir savaşa hazırlanıyor. ("Kolonize ettiği Avrupa" dedim ya, buraya dikkat edin; bunu yakın tarihlerde daha çok konuşacağız.) İşte tam bu sırada...

Savaşa yakın durmayan, Putin'e karşı olmayan, "Esas sorun ABD'nin içidir" diyen birinin başkan olmasına izin verilir mi?

Mahkemeler, suikast girişimi, şu bu...

Biter mi sizce?"