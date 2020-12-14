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Eğitim Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB'in dağıtacağı ücretsiz tablet nasıl alınır?
Eğitim

Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB'in dağıtacağı ücretsiz tablet nasıl alınır?

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılıyor. Bakan Ziya Selçuk, koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim gören öğrenciler için ücretsiz tabletlerin dağıtılacağını duyurmuştu. Peki MEB tablet başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:55:00 -
Tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB'in dağıtacağı ücretsiz tablet nasıl alınır?

Milyonlarca öğrenci tablet başvurusu için bekliyor. Pandemi nedeniyle eğitime uzaktan devam eden öğrenciler, ücretsiz tablet dağıtımına dair detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ücretsiz tablet dağıtımının bu hafta başlayacağını ve belirlenen kriterlere göre devam edeceğini söyledi.

Tablet başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği tablet dağıtımı için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor. Bakanlık, önümüzdeki hafta ihtiyacı olan öğrencileri saptayıp dağıtımı gerçekleştirecek.

Ziya Selçuk, konuya ilişkin "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü belirten Erdoğan, “İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor” şeklinde konuştu.

Ücretsiz tabletler ne zaman verilecek?

Bakan Ziya Selçuk, "İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik." dedi.

Ücretsiz tablet dağıtımının bu hafta başlayacağını söyleyen Bakan Selçuk, "Valiliklerimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il-ilçe milli eğitim kurulları, okullarımızın açılışı, kapanması, ihtiyaçları konusunda büyük bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz. Bu ihtiyaçlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık, bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu hafta başlıyor ve peyderpey devam edecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücretsiz tablet açıklaması

Ücretsiz tablet konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz. Ülkemizin internet alt yapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor." şeklinde konuştu.

Tablet başvurusu yapmak gerekmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak ücretsiz tabletler için başvuruların nereden yapılacağı merak ediliyor. Bu noktada tablet başvurusu yapmak gerekmiyor. Ücretsiz tablet dağıtımı için ihtiyaç sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek be dağıtılacak.

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